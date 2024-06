Un día como hoy: la carta de un joven Enzo Fernández a Leo Messi

Un día como hoy pero de 2016, el país amanecía shockeado tras la renuncia de Lionel Messi a la Selección Argentina. Ocho años después se puede decir que es un hecho que envejece cada vez más surreal en el tiempo, pero en aquel entonces la insoportable presión de las finales perdidas, sumadas a las críticas de hinchas y sectores de la prensa terminó agotando al astro rosarino: "No podía aguantar más", contó tiempo después.

Ese mismo 27 de junio, un joven Enzo Fernández de 15 años de edad que militaba en las inferiores de River, compungido por la derrota por penales ante Chile en la Copa América en Estados Unidos pero más por el inesperado adiós del '10', publicó una emotiva carta pidiendo por su regreso y que se viralizó 6 años después, durante el Mundial de Qatar cuando el exquisito volante ya había irrumpido en el medio de la Scaloneta para no volver a salir.

Seis años después de publicar aquella carta, Enzo Fernández cumplió su sueño y fue clave junto a Leo Messi para ganar el Mundial de Qatar.

"Cómo te vamos a convencer nosotros, que somos unos muertos. Cómo te vamos a convencer nosotros, que en nuestra vida tuvimos el 1% de presión que tenés en tus hombros, que te levantás a la mañana, te mirás al espejo y sabés que una multitud de más de 40 millones de habitantes no solamente quieren que hagas las cosas perfectas, sino que ridículamente se han impuesto que pueden exigírtelas", arranca la emocionante y premonitoria, en algunos sentidos varios, dedicatoria a Messi.

Aquél jovencísimo Enzo incluyó en su publicación al por entonces '10' del Barcelona algo no menor, sobre todo en aquellas épocas, referido a que "no pudimos entender que sos un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta...pero una persona en fin". Y en esa línea, remarcó atinadamente que Messi no era el "responsable del enojo que nos provoca perder, que muchas veces tiene que ver con frustraciones propias y que se despiertan", para desafiar luego: "Mirémonos al espejo y preguntémonos si nos exigimos a nosotros mismos un 1% de lo que le exigimos a este muchacho a quien en verdad ni conocemos".

Por último, le pidió a Lionel Messi que elija lo que fuera mejor para su vida, pero le dejó al pie un pedido que se transformaría en deseo y luego en realidad, con él como partícipe necesario de la gesta total: "Por favor, pensá en quedarte. Pero quedate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado. Jugá para divertirte, que cuando vos te divertís, no te das una idea de lo que nos divertimos nosotros", concluyó.

Solo seis años después, Enzo Fernández se metió en la Selección Argentina debutando en la mayor a dos meses de empezar el Mundial de Qatar que terminó ganando junto con inolvidables rendimientos de otros debutantes como Dibu Martínez, Julián Álvarez, Cuti Romero, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y tantos otros. Pasó de verlo en la tele jugando en Barcelona y de contar los años para ver si le daban para alguna vez jugar con él, a cumplir el sueño en modo leyenda.

Tiempo después, "Gardelito" –por su inconfundible parecido con el ícono del tango argentino–, reconoció sobre la carta: “Me daría vergüenza que la viera ahora (Messi), en ese momento no imaginaba que podía jugar con él. Esa carta la escribí un poco yo y un poco fue copiada de Google. Alguien escribió la mayoría de esas cosas. Yo se ve que la vi en algún lado, la guardé y la copié”, dijo, aunque lo relevante es que estaba de acuerdo con esas ideas y lo publicó.

Qué dijo Messi sobre la carta que escribió Enzo Fernández hace 8 años

Luego de que trascendiera en todos lados la publicación de aquel adolescente Enzo Fernández, Leo Messi respondió al respecto: “La vi, sí, la vi. Impresionante. Cuando salió me enteré qué había pasado y bueno la verdad que lo de Enzo es un poco cómo vivían y sentían ellos (por la generación de jóvenes que lo respaldó siempre). Yo agradecido por todas esas muestras de cariño de ellos desde el primer momento”, dijo en un documental.

El final es realmente de ensueño y se cumple con un Messi que levantó la Copa del Mundo con una Argentina que jugó bárbaro, rodeado de volantes que fueron '10' originalmente: Enzo, Alexis, De Paul, Paredes. Ahora, tras la trabajada victoria ante Chile por la segunda fecha de la Copa América 2024, la Scaloneta busca seguir pisando fuerte para seguir en lo más alto y defender el título obtenido en el Maracaná.

El momento en el que finalmente Infantino le suelta la Copa del Mundo a Messi en sus manos. Delante, fuera de foco con la 24, Enzo Fernández lo espera junto a la Scaloneta en un momento que no se imaginaba ni de cerca cuando publicó esa carta que hoy cumple ocho años.

Así jugó Enzo Fernández la final del Mundial de Qatar contra Francia