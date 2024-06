Preocupación en Argentina: ¿Se desgarró el Huevo Acuña?

El Huevo, entre algodones. Acuña tiene una molestia muscular y no será de la partida ante Perú. Esperan que llegue al duelo de cuartos. Foto: La Nación

Tras la victoria ante Chile en su segundo partido de la Copa América, la Selección Argentina va a tener una baja importante para el próximo duelo ante Perú. Se trata del neuquino Marcos Acuña, que en el pasado duelo sufrió una molestia muscular en el muslo y temen que sea un desgarro, por lo que será descartado para el último encuentro de fase de grupos.

El Huevo llegaba al certamen luego de una temporada con distintas lesiones musculares, además de una pubalgia que lo tiene a maltraer en el último tiempo. Si bien no está confirmado que sea un desgarro, Lionel Scaloni no arriesgará al zapalino de 32 años en el duelo contra Perú con la esperanza de que llegue bien a los cuartos de final. Nicolás Tagliafico volverá a ocupar el lateral izquierdo.

??uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Informa @gastonedul que el Huevo Acuña no está al 100% físicamente por una molestia muscular y no lo arriesgarán en el duelo ante Perú, que cerrará la fase de grupos de la #CopaAmérica. pic.twitter.com/HkIigMT6mR — TyC Sports (@TyCSports) June 27, 2024

Si bien Acuña disputó 8 minutos ante los chilenos el pasado martes en New Jersey, ese tiempo bastó para que el ex Racing y Ferro tuviera la mencionada molestia en el muslo. El Huevo se perfilaba para ir desde el arranque contra los peruanos, sin embargo ahora deberá trabajar in extremis para recuperarse y estar disponible para el duelo de cuartos de final, que Argentina jugará el 4 o el 5 de julio, dependiendo su colocación en el Grupo A.

Con suplentes ante Perú

Scaloni ya confirmó que ante los peruanos irá con una formación alternativa compuesta por futbolistas que no jugaron hasta acá en esta Copa América y otros que lo hicieron poco. Además Messi, el principal resguardado para el próximo partido, se hará estudios por su molestia en el aductor para descartar cualquier inconveniente.