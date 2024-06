Mike Tyson y Jake Paul no pelearán en julio

La promocionada pelea entre Mike Tyson y Jake Paul quedó postergada según anunciaron sus organizadores de Netflix en un comunicado. El combate, pautado inicialmente para el 20 de julio en Texas, no dejaba de provocar polémica por enfrentar al aclamado ex-campeón a sus 58 años con un oponente 32 años menor que, si bien originariamente es influencer, se había volcado a la práctica de boxeo.

La información difundida por la plataforma de streaming con los derechos exclusivos sobre el festival adjudicó a los recientes problemas de salud del legendario ex-campeón la decisión del cambio de fecha. “Lamentablemente, Jake Paul y Mike Tyson no se enfrentarán el 20 de julio como estaba planeado. El reciente brote de úlcera de Tyson ha limitado su capacidad para entrenarse completamente durante las próximas semanas”, escribieron.

Justamente, a principios de esta semana Tyson habría despertado preocupación al descomponerse en un avión durante un vuelo de Miami a Los Ángeles, donde según trascendió se vivieron momentos de tensión buscando un médico a bordo. Náuseas y mareos se manifestaron en el pugilista a 30 minutos del aterrizaje y finalmente fue atendido de urgencia en tierra por paramédicos que lo esperaban en el aeropuerto.

Igual, aunque después el mismo Tyson llevó tranquilidad chicaneando con lo sucedido (“ahora me siento al cien por cien aunque no necesito estarlo para vencer a Jake Paul”), muchos fans sumaron una preocupación más a los reparos sobre la pelea, que ya recogía dudas por la diferencia de edad y el exigente entrenamiento requerido para el ex campeón.

Por su parte Tyson, a través de Most Valuable Promotions, firma que coproduce la pelea, se pronunció al respecto: “Quiero agradecer a mis fans de todo el mundo por su apoyo y comprensión durante este tiempo. Desafortunadamente, debido a mi brote de úlcera, mi médico me recomendó aligerar mi entrenamiento durante algunas semanas para descansar y recuperarme”.

"Mi cuerpo está en mejor forma general que en la década de 1990 y pronto volveré a mi programa de entrenamiento completo. Jake Paul, es posible que esto te haya dado algo de tiempo, pero al final serás noqueado y estarás fuera del boxeo para siempre. Aprecio la paciencia de todos y no puedo esperar para ofrecer una actuación inolvidable a finales de este año”, agregó.

Hace unos meses, Tyson se había referido a las fuertes rutinas que venía encarando: “Mi cuerpo está como una mierda en este momento. Me duele- Tengo ciática y de vez en cuando este problema aparece. ¡Cuando estalla, no puedo ni hablar! Gracias a Dios es el único problema de salud que tengo. Estoy espléndido ahora”, matizó.

“La recomendación es que haga un entrenamiento mínimo o ligero durante las próximas semanas y luego regrese al entrenamiento completo sin limitaciones. Se espera que regrese a su horario de entrenamiento completo en las próximas semanas y está con ganas de volver al ring”, precisó también la empresa coorganizadora.

Por su parte, el youtuber también aprobó la reprogramación: “Apoyo totalmente posponer el evento para que Mike Tyson no tenga excusas cuando llegue la noche de la pelea. Mis fanáticos saben que no quiero enfrentar a Iron Mike en nada que no sea su mejor nivel, pero no se equivoquen: cuando suba al ring conmigo, estaré listo para reclamar mi victoria con un final sensacional. Paul vs. Tyson será uno para siempre y prometo dar lo mejor de mí en este enfrentamiento único en la vida”.

Por lo pronto, el comunicado oficial da una idea bastante vaga sobre cuándo se llevará a cabo finalmente el combate: “¡La pelea será reprogramada para una fecha a finales de este año después de que Mike pueda reanudar el entrenamiento sin limitaciones y ambos peleadores puedan tener el mismo tiempo para prepararse para este enfrentamiento único en la vida!”.

Most Valuable Promotions hizo un agregado más preciso sobre la fecha: “Reprogramamos la pelea para más tarde este año en el AT&T Stadium y nosotros esperamos un combate emocionante y bien preparado entre dos atletas excepcionales. La nueva fecha del combate se anunciará el próximo viernes 7 de junio”.