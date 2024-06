Dibu Martínez le respondió a Mbappé: "No hay nada más difícil"

La Selección Argentina ya se prepara en Estados Unidos para la Copa América que vas a vivir de la mano de Prima Multimedios. En este caso, el Dibu Martínez accedió a una entrevista en la previa a los amistosos preparativos y le respondió a Kylian Mbappé, nuevo galáctico del Real Madrid quien dijo que "la Eurocopa es más difícil que un Mundial".

El campeón del mundo habló con Gastón Edul y contó también cómo se prepara para la máxima competición continental de selecciones que arranca en 15 días, cómo marchan sus chances para participar en los Juegos Olímpicos París 2024, y el partido en el que más lo insultaron en su vida. En primer lugar, Dibujito atendió primero a Kylian que volvió a arremeter contra todo fútbol que no se dispute en el viejo continente: "No, no hay más difícil que un Mundial. Eso lo sabemos todos", sacudió el ídolo.

"NO HAY NADA MÁS DIFÍCIL QUE UN MUNDIAL" uD83CuDDE6uD83CuDDF7uD83CuDFC6



Dibu Martínez, mano a mano con TyC Sports respondió sobre el debate que se instaló tras los dichos de Mbappé y la Eurocopa.



— TyC Sports (@TyCSports) June 5, 2024

En contexto, Emiliano empezó explicando que esta Copa América será "un poco más difícil" que la que levantaron en el Maracaná en el 2021 ya que es un "mini Mundial": en paralelo, ejemplificó que Canadá es más que Arabia Saudita, rival que sorprendió a la Scaloneta en el debut mundialista. No obstante, sin nombrarlo tomó distancia de lo que declaró el nuevo refuerzo del 15 veces campeón de Champions: “No, no hay más difícil que un Mundial. Eso lo sabemos todos”. En esa línea, Edul le preguntó sobre el debate futbolero que instaló "Kiki" y el Dibu no dio vueltas: “No, para nosotros no, 100%”.

Cuáles son chances del Dibu Martínez para participar en los JJOO

El 23 también contestó sobre su posible elección para representar a Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, y fue crudo al respecto de sus posibilidades ya que son los clubes los que tienen la decisión final en estas citas: Enzo Fernández ya recibió el no de Chelsea, dado que los JJOO son desde el 26 de julio al 11 de agosto, muy pegado al comienzo de la temporada europea.

En este sentido, Emiliano Martínez dijo: “Tuve la posibilidad de hablar con Masche. Es un deseo, quiero jugar. Obviamente, no solo depende de mí. El club me ha bloqueado muchísimas veces. Quedé en jugar la Copa América y tener un poco más de fuerzas al final de la Copa América para tomar una decisión. Sé que tengo que pelear un poco más con el club, no está 100% dado, pero de mi parte es un deseo. No es obligatorio que los clubes nos cedan”, recordó. “El Aston Villa no dejó ir a ningún jugador, pero yo siempre pongo la Selección por delante. Si me tengo que pelear un poco más, lo haré”, insistió.

La emoción de Dibu en el primer amistoso en el Monumental tras ganar la Copa del Mundo en Qatar.

La inolvidable temporada con el Villa y el partido en el que más lo insultaron

En la gran Premier League que hicieron los dirigidos por Unai Emery (finalizaron 4º y clasificaron a la Champions League), buena parte de este éxito fue por las estupendas actuaciones del Dibu que terminó con 15 vallas invictas en 47 partidos. Además, llegaron a semifinales de la UEFA Conference League tras la recordada tanda en la que el marplatense silenció al Lille en Francia. Justamente el arquero de la Scaloneta recordó ese partido ante los franceses como el que más insultos recibió en su vida: “Me insultaron durante todo el partido. Nunca me insultaron tanto en mi vida, me tiraban de todo, pero yo en los 120 minutos fui un señor, nunca hice gestos”, dijo el pillo guardametas que desplegó un nuevo desopilante baile tras eliminarlos en su tierra.

¡¡EL DIBU ATAJÓ EL PRIMER PENAL Y MANDÓ A CALLAR A LA HINCHADA DE LILLE!!



— SportsCenter (@SC_ESPN) April 18, 2024

De yapa, el arquero relató el inédito momento en que recibió la segunda amarilla y no fue expulsado esa noche, ya que fue en la tanda de penales y allí no cuentan las tarjetas del partido: "En la tanda de penales, atajé el primero y obviamente silencié a la hinchada, que estuvo 120 minutos insultando. Me tiraron más encendedores y monedas. Después, un jugador tiró la pelota a la tribuna, le pedí a un alcanzapelotas si me daba una pelota, el árbitro me amonestó y dije: ‘Me echó‘. Nadie sabía esa regla en el mundo del fútbol”, reconoció.

Por último, Dibu Martínez dijo sobre su futuro en el Aston Villa que "es difícil pensar más adelante" porque "para el club es inmenso, es como ganar un título (clasificar a Champions), todos dijeron que no íbamos a entrar porque era muy difícil y lo hicimos con un plantel corto". Y cerró con otra frase en respuesta a la élite europea: "Nunca tuve el deseo de jugar una Champions, mi sueño era jugar en la Selección. Mi objetivo era ser el 1 de la selección argentina”.