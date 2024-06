River confirmó su primer refuerzo de cara al segundo semestre

River Plate tiene su primer refuerzo de cara al segundo semestre del año, al confirmarse al regreso de Felipe Peña Biafore que estaba a préstamo en Lanús. La dirigencia del Millonario hizo uso de la cláusula de repesca por lo que se rescindirá el préstamo con el Granate para que el volante regrese a Núñez.

Martín Demichelis decidió no contar con el joven que hoy tiene 23 años en dos ocasiones, ya que el año pasado fue a jugar a Arsenal de Sarandí y, cosas del destino, el de Pehuajó fue clave en la sorpresiva victoria 2-1 en el Monumental. A mediados de año, la dirigencia rescindió el préstamo y lo mandó en la misma condición a Lanús, donde volvió a demostrar sus condiciones y se convirtió en uno de los jugadores más pedidos por el hincha para que regrese.

River no durmió y repatrió al buen volante que fue una pieza clave del Lanús de Zielinski en Copa Sudamericana. Foto: (Prensa Lanús)

En cuanto a los detalles contractuales, cuando River acordó el préstamo de Peña Biafore por 18 meses, es decir hasta diciembre de 2024, se sumaron dos opciones de compra: U$S 1.200.000 por el 50% o U$S 2.000.000 por el 100%, que en Lanús pensaron en ejecutar tras la gran incidencia que tuvo volante que tiene de ídolo a Leonardo Ponzio, en la fase de grupos de la Copa Sudamericana en la que finalizaron primeros. No obstante, estas opciones de compra regían una vez finalizado este mercado de pases.

La incorporación viene como anillo al dedo para un River que sufrió la irregularidad de los tres volantes de contención que tiene actualmente el DT. Por un lado, por Rodrigo Villagra se pagó una fortuna pero llegó a último momento y tuvo partidos complejos de prepo para acomodarse en el 11, mientras que Matías Kranevitter sufre por sus reiteradas lesiones. Por último Nicolás Fonseca, cuyo nivel no es el esperado a pesar de que se lo trajo, según la dirigencia millonaria, para entrar como suplente.

¡GOL DE LANÚS Y LO FESTEJA PEPE SAND! Felipe Peña Biafore aparece en el ST para el 1-0 ante Banfield en la #CopaDeLaLiga.



— SportsCenter (@SC_ESPN) February 26, 2024

El video que publicó Lanús cuando se anunció su cesión: