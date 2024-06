Sansinena anunció que se baja del Torneo Federal A

Cuando se llevan disputadas apenas 12 fechas de la primera etapa, el club Sansinena de General Daniel Cerri tomó la drástica decisión de abandonar el Torneo Federal A 2024 de fútbol por no poder afrontar económicamente lo que resta de la temporada.

"Todavía no sabemos si vamos a disputar el partido del domingo contra Germinal, pero sí:nos bajamos del Federal", le confirmó al diario La Nueva.Provincia de Bahía Blanca el presidente de la institución Marcelo Di Marco. "El martes terminamos de pagar todos los sueldos atrasados que teníamos con los jugadores y ayer se nos fue todo el plantel, nos quedaron solo cinco en la nómina. No podemos jugar el Federal con cinco jugadores", explicó.

No obstante, admitió que existe la posibilidad de afrontar el compromiso del domingo ante Germinal de Rawson, como local. Para luego, la próxima semana, realizar los pasos burocráticos y administrativos necesarios para confirmar la baja oficial de la competencia.

"Todavía no tenemos todo decidido, pero es muy probable que no lo juguemos (por el partido ante los chubutenses). Dependiendo qué pase con los gastos de los viáticos, existe la posibilidad de afrontarlo con los chicos de la primera local", admitió.

Aunque volvió a confirmar que a partir de los próximos días, el club ya no formará parte de la categoría. "No seguimos en la competencia porque no se puede jugar así", cerró. Horas más tarde, la institución lo comunicó en sus redes sociales:

Sansinena se ubica en la última colocación de la Zona A con 8 unidades producto de una victoria, 5 empates y 6 derrotas. El próximo domingo debería medirse con Germinal (Rawson), como local.

Hasta el pasado martes eran 14 los futbolistas que se habían alejado de la institución. Los últimos habían sido el central Lautaro Ojeda, el volante Luciano Zannier y el centrodelantero uruguayo Darío Giovanoni, que ya se sumó a Cipolletti

Ellos se sumaron a la lista de futbolistas que pegaron el portazo en semanas anteriores: Víctor Escudero, Favio Durán, Lucas De los Santos, Nahuel Navalon, Luciano Copetti, Facundo Reynoso (se fue a Sportivo Belgrano), Gerónimo Hernández, Brian Noriega, Gonzalo Díaz y los brasileros Weslley Rasyel Da Silva y Wemerson Costa Dos Santos.