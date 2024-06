Messi explicó por qué no quiere volver a ver la final de Qatar

Lionel Messi dio una extensa entrevista antes de la Copa América y habló de todo: desde cómo llegan a la competición -que vas a vivir de la mano de Prima Multimedios-, pasando brevemente por sus viejos detractores que panquequearon con los títulos que levantó con la Selección Argentina, cómo mantuvo su acento rosarino en Barcelona desde niño a explicar por qué no volvió a ver la final del Mundial de Qatar. Además, no se descartó de participar en el Mundial de 2026.

El campeón del Mundo comenzó destacando que "Argentina siempre es favorita al margen de todo lo que se ganó", en diálogo con Infobae. En esa línea, indicó que "cuando arranca una Copa América o un Mundial, Argentina es candidato al igual que Brasil" y remarcó que "Uruguay y Colombia están muy bien" por lo que entiende que "va a ser una copa muy igualada". Sin embargo ahora, habiendo ganado todo, el 10 afirmó que "ahora se vive con otra tranquilidad y toda la selección lo vive de otra manera".

Uno de los pasajes más importantes de la nota se dio a través de los videos que el algoritmo le muestra a Messi en sus redes sociales. En primer lugar, repitió que no le gusta mirarse jugar por lo que los videos suyos no le aparecen tanto, y desde allí respondió que no vio y ni quiere ver a ver la final del Mundial de Qatar que levantó el 18 de diciembre de 2022: "Por ahora no la vi. Capaz que más adelante, en algún momento. Mis recuerdos están todos acá (se señala la cabeza) y la vivo de la manera que la tengo acá y recuerdo lo que recuerdo. Hay muchas cosas que por ahí se me escapan, pero bueno, por ahora me quedo con lo que con lo que tengo sin repasarla", reveló el capitán argentino.

Cómo ve sus chances de jugar el Mundial 2026

Messi fue sincero sobre si se imagina en la próxima Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. En caso de hacerlo, sería su sexto Mundial y rompería el récord absoluto de participaciones que comparte con otras leyendas.

"Depende de cómo me sienta, de cómo esté yo físicamente y de ser realista conmigo mismo. Y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que tengo al lado. Saber cómo estoy físicamente. Todavía queda mucho para... entre comillas 'queda mucho y poco', porque pasa rápido, pero queda un tiempo y no sé cómo voy a estar en ese momento", dijo Messi sobre jugar el Mundial de 2026.

"También la edad es una realidad que está ahí, si bien es un número, los partidos que voy a jugar yo, tampoco son los mismos que jugaba cuando estaba en Europa en competición, que eran cada tres días, o en Champions o en la Liga donde estaba, tanto en Francia como en España. Pero depende de cómo me sienta y lo que sienta yo al estar al lado de mis compañeros y ver si sigo estando a la altura o no", contó el capitán argentino.º

¿Perdona Messi a los periodistas detractores?

Ante una consulta sobre cómo lidia hoy con quienes lo criticaron (muchísimo e injustamente) durante los muy buenos años en los que Argentina no tuvo la suerte de ganar las cuatro finales a las que llegó, Messi contestó: "Siempre fui indiferente a todo eso, si bien la he pasado mal y he sufrido por muchas cosas que se han dicho (sobre todo extrafutbolísticas) y que eran mentira, con intención de hacer daño...trato de no darle bola, porque los que más sufren son los familiares y los que están cerca de uno, que consumen todo y tienen la bronca y la impotencia de querer reaccionar y decir algo", soltó.

Lionel describió que aquella primera época en la que le tocó vestir la albiceleste "vendía mucho criticar, matar y parecía que querían que a la selección le vaya mal para tener un poco más de rating o hacerse conocidos". Justamente hoy, en el Día del Periodista, el 10 entiende que "el momento es otro" y aclaró que "el periodismo de la selección cambió muchísimo antes de empezar a ganar".

En ese momento, el entrevistador le preguntó qué opinaba de los panqueques que hoy alaban a Messi y a la selección luego de criticarlo a él y a los distintos jugadores que pasaron esos años: "Me río, obviamente ya sabés...qué vas a hacer. Sí que hay un montón de esos, sé quiénes son. Muchos sí", tiró.

"Vivimos con la tele argentina y estamos al tanto de todo"

Un detalle no menor que recordó Messi durante la entrevista tiene que ver con cuánto sabe sobre lo que sucede en Argentina, y el capitán de la albiceleste señaló: "Nosotros consumimos todo, mi familia toda la vida consumimos la televisión argentina de todo, desde espectáculos, deportes, noticieros. Vivimos con la tele argentina y estamos al tanto de todo y consumimos todo. Nos enteramos de todo lo que pasa en Argentina", dijo.

Durante la entrevista, el Diez también reveló cómo mantuvo el acento rosarino a pesar de haberse ido a los 13 años de Argentina a España. Dijo que en las entrevistas que le hacían los medios catalanes a sus 15 años empezó a utilizar algunas expresiones españolas porque "no entendían" las de nuestra lengua, y que en toda la etapa de formación estuvo bajo esa línea: "No hablaba en catalán pero en vez de 'vos', 'tu'...que cambiaba para no repetir, hasta que llegué al vestuario de primera (pocos meses después) que había brasileños, holandeses y dije...'ya está, acá voy a hablar «normal», cada uno tiene su idioma y habla de la manera que puede'", dijo.

