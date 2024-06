El profesor Rubén Magnano anunció que se retira de la conducción técnica, tras una carrera llena de logros nacionales e internacionales durante más de 30 años que lo convirtieron en una leyenda del básquet argentino.

“No dirijo más. No sé si me tendré que morder la lengua, pero como se dice: ya colgué los botines. Es más te digo, ni me puse a pensar qué cosas serían seductoras hoy para que vuelva a dirigir. Aparte, porque estoy en una etapa de mi vida que no pretendo tener distracciones que me saquen el valioso tiempo que hoy tengo para mí y familia”, reveló.

“Hoy no es negociable y sé que si dirijo voy a tener que sacar ese tiempo. Entonces es un poco por eso esa decisión. Me retroalimento con cosas de básquetbol”, explicó el cordobés de 69 años.

Nació un 9 de octubre de 1954 en la ciudad de Villa María, Córdoba. Inició su carrera como entrenador en Atenas en 1990 y obtuvo 9 títulos (4 Ligas Nacionales), incluyendo logros internacionales como la Liga Sudamericana de Clubes, el Panamericano y el Sudamericano.

También fue el DT del “Griego” en el Open McDonalds de 1997, donde le ganó en los cuartos de final al Benetton Treviso y cayó por 7 puntos en la semifinal ante el Olympiacos, que terminó jugando la final contra los Chicago Bulls de Michael Jordan. Además, ganó el TNA y ascendió con Luz y Fuerza de Posadas en la temporada 1994/95. Durante su trayectoria dirigió a Atenas, Boca Juniors, Pallacanestro Varese (Italia), Cajasol (España) y las selecciones de Brasil y Uruguay.

Con la selección Argentina fue campeón del Sudamericano y el Panamericano con la categoría Sub-21 y con la Mayor alcanzó la gloria en el Sudamericano y FIBA Américas (2001).

Entre los grandes logros de Magnano se destaca la obtención de la medalla dorada en los Juegos de Atenas 2004 y el subcampeonato del mundo en Indianápolis 2002.

En estos últimos torneos, Argentina venció dos veces a Estados Unidos, siendo la primera selección en derrotar a un Dream Team, compuesto por 12 jugadores NBA.

El cordobés fue nombrado como entrenador del año en la Liga Nacional 1999/2000, ganó el Premio Konex de platino como mejor director técnico de la década en la Argentina (2010) e ingresó al Salón de la Fama de la FIBA en 2021.