Significativo abrazo entre el Pato Abbondanzieri y Javier Milei

El presidente Javier Milei estuvo presente ayer jueves en la exposición rural AgroActiva 2024 que se desarrolla en Santa Fe y, dentro del público que escuchó su discurso, estaba nada más y nada menos que Roberto “Pato” Abbondanzieri, un “colega” del presidente hablando en términos futbolísticos.

El mandatario expuso para el sector agropecuario y un destacado ámbito de negocios, encuentros e intercambios internacionales y recibió los aplausos del ex arquero de Boca Juniors y la Selección Argentina en cada una de sus intervenciones.

Cabe recordar que desde su alejamiento de los campos de juego, el nacido en Bouquet se convirtió en un pujante productor agropecuario de la zona. Cuando Milei bajó del escenario, varios de los presentes intentaron acercarse a saludarlo y entre ellos estaba el mencionado Abbondanzieri. El encuentro entre ambos quedó filmado y tuvo a Boca como principal “protagonista”.

Al notar la presencia del ex arquero, el Presidente reaccionó a los gritos: “Lo puedo saludar, a un ex colega, un ex colega pero de verdad”, a lo que el ex Rosario Central respondió con: “Felicitaciones. Vos tenés que atajar pelotazos más difíciles que yo”. Y Milei volvió a intervenir: “Si, algunos son complicados”.

El video donde quedó registrado el abrazo entre el presidente Milei y Abbondanzieri:

Abrazo de Milei con el Pato Abbondanzieri y un bombazo para Boca:



+ Pato: Ya vamos a volver en Boca, ahora no se puede…



-Milei: Si!!! Con mi ídolo (Palermo). pic.twitter.com/hAP6fUX6zj — El Peluca Milei (@ElPelucaMilei) June 6, 2024

El mandatario, visiblemente conmovido por la presencia de la figura, le dijo: “Gracias por todas las alegrías que me diste” a lo que el ex guardameta le susurró: “Ya vamos a volver a Boca, ahora no se puede”. Esa frase volvió a desatar al funcionario que a los gritos dijo: “Sí, con mi ídolo”, en referencia a Martín Palermo.

El conflicto entre Javier Milei y los dirigentes de Boca es de larga data. En la previa al partido ante Defensa y Justicia por la Copa de la Liga Profesional de Fútbol, el “Xeneize” desplegó un telón gigante que ocupaba el 75% del césped de La Bombonera. “El club es de los socios”, remarcaba el trapo haciendo referencia a la campaña que realizó el binomio Andrés Ibarra y Mauricio Macri junto al presidente de la República Argentina a favor de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

El mandatario le respondió al ídolo boquense mediante su cuenta de X (ex Twitter): compartió una publicación que comparaba a Juan Román con Mansour bin Zayed Al Nahayan, dueño del Manchester City de Inglaterra.

El posteo, que replicó en sus redes, explicaba que el equipo de Pep Guardiola "ganó todo lo que jugó", tiene un "plantel millonario" y un "estadio de última generación", mientras que Boca "perdió todo lo que jugó", cuenta con "un plantel mediocre" y una "cancha vieja con arreglos".