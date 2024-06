Video: festejó antes de tiempo, perdió el podio y se hizo viral

Este viernes no fue un día más para la atleta española Laura García Caro, que para lo único que se había preparado era finalizar en la mejor ubicación posible en los 20 km de marcha del Campeonato Europeo de Atletismo celebrado en Roma: en esa carrera, la atleta de 29 años se convirtió en meme por haber festejado a cinco metros de la meta y quedar afuera del podio al ser superada por la ucraniana Lyudmila Olyanovska.

No es la primera ni la última vez en la historia del atletismo que sucede algo así, aunque la infinidad de cámaras que abundan hoy nos permiten ver en distintos planos la tragicómica la reacción de la pobre competidora de Huelva en el momento que pierde el podio. García Caro comenzó a celebrar con el puño el alto la conquista de la medalla de bronce a cinco metros del final, cuando en ese mismísimo momento fue superada por Olyanovska y quedó en cuarto lugar.

De esta manera, el oro y la plata se fue para las locales Antonella Palmisano (1h28m08) y Valentina Trapletti (1h28m37), la despierta ucraniana Olyanovska quedó tercera con un tiempo de 1h28m48, en tanto que García-Caro quedó incrédula, en cuarto lugar.

El instante en que García-Caro advierte que está siendo sobrepasada en la llegada.

Rápidamente, la acción se viralizó en las redes sociales, aunque sus pares españoles se pusieron en modo VAR y esgrimieron que la ucraniana corrió para poder sobrepasarla, hecho que en esta disciplina está prohibido. García Caro había llegado al campeonato como una candidata para el oro y tenía la mejor marca en el continente, y pese a su gran carrera, el mundo recordará el blooper viral que la dejó cuarta.

Tras el insólito desenlace, García Caro dijo a la prensa española casi en llanto: “A falta de 100 metros miré hacia atrás y vi que le sacaba 40 o 50, y pensaba que no me pillaba. Aún así lo seguía dando todo pero me ha superado, y aunque iba celebrando marchaba a tope. Estoy muy decepcionada por lo que ha ocurrido, pensaba que lo tenía pero me ha pillado”.

El video de la atleta española que festeja antes de tiempo y pierde el podio: