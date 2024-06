Argentina vs. Ecuador: las formaciones para el amistoso de esta noche

La Selección Argentina se enfrenta hoy a Ecuador este domingo a la noche, en lo que será el primer amistoso de preparación previo al inicio de la Copa América que vas a vivir por Prima Multimedios. Desde las 21 transmisión de AM 550, Lionel Scaloni no confirmó su once inicial pero se presume que habrá varios suplentes desde el arranque y que Lionel Messi arrancaría desde el banco de los suplentes.

La idea del técnico en este duelo ante un potencial rival en la Copa América, es probar a todos los relevos antes del corte de 26 que deberá presentar hasta el 15 de junio inclusive: "Vamos a pensar bien los minutos que va a tener cada uno para estar bien en el debut", dijo Scaloni. En este sentido, se entiende que los titulares ingresarían desde el arranque para el segundo partido ante Guatemala.

Además de Lionel Messi, Enzo Fernández y Nahuel Molina también comenzarán desde el banco ya que se están terminando de recuperar de respectivas lesiones. En el caso del ex River, en el final de temporada con el Chelsea se sometió a una cirugía por un problema en la ingle pero llegará en óptimas condiciones a la cita.

Toma mate el 10: la foto que compartió Messi antes del amistoso frente a Ecuador.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Ecuador

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso; Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Ecuador: Javier Burrai; Felix Torres, Willian Pacho, Piero Hincapié; Ángelo Preciado, Moises Caicedo, Alan Franco, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata, Alan Minda y Jeremy Sarmiento. DT: Félix Sánchez Bas.