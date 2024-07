Con grandes emociones, se puso en marcha la Copa Neuquén

Se puso en marcha la edición 2024 de la Copa Neuquén, competencia organizada por la Liga de Fútbol de Neuquén (Lifune), y que tiene entre sus grupos a los equipos de la A y B jugando entre sí. En la primera jornada, el clásico de Zapala se llevó todas las miradas donde Don Bosco festejó ante Unión, mientras que golearon Maronese, Independiente, Bicicross y Alianza de Cutral Co.

Seis zonas de cuatro equipos, donde clasifican los dos primeros de cada una más los cuatro mejores terceros a los octavos de final del torneo, que tiene a Maronese como el campeón defensor tras el logro obtenido en diciembre del 2023.

En el Grupo A, la fecha había iniciado en Rincón de los Sauces donde el León del norte y Centenario igualaron 1-1 el pasado miércoles. Ya el día domingo, día que se jugó el grueso de la fecha, tuvo el triunfo de Añelo 2-0 como local sobre Esperanza.

Por la zona B, gran victoria de Bicicross en Senillosa, que en uno de los duelos entre ciudades vecinas, doblegó por 4-1 a Los Canales de Plottier. Por el mismo grupo, Petrolero Argentino se llevó los tres puntos de casa de El Porvenir por 3-2.

Por otro lado, se jugó el clásico de Zapala ante un buen marco de público, quedando la victoria para el local Don Bosco por 2-0 ante Unión. Al mismo tiempo en Cutral Co, Alianza derrotó a Rivadavia en el duelo de equipos de la misma ciudad, fue 4-2 para el Gallo.

Mientras tanto, el campeón del Torneo Apertura A San Patricio del Chañar, inició su camino con triunfo por 1-0 sobre San Lorenzo , mientras que en el oeste capitalino, Unión Vecinal se llevó los tres puntos a Valentina tras ganarle a Villa Iris por 1-0.

En la zona E, Maronese e independiente golearon en sus debuts; el Dino se llevó la victoria 4-1 ante Confluencia como visitante en Sapere, mientras que el Rojo dejó el triunfo de local por 4-0 sobre Eucalipto Blanco.

La primera fecha se completó con dos empates en el grupo F, Atlético Neuquén y Patagonia repartieron puntos en el General San Martín, mientras que en Mitre y Agote también fue 1-1, pero entre Pacífico y Rio Grande.

Previo al receso por vacaciones de invierno, se jugará la segunda fecha donde se enfrentarán: Rincón vs Añelo, Centenario vs Esperanza, El Porvenir ante Bicicross, Petrolero recibiendo a Los Canales, Unión de Zapala se medirá contra Alianza, Rivadavia vs Don Bosco. Villa Iris ante San Patricio, San Lorenzo visita a Unión Vecinal. Independiente recibe a Confluencia y Maronese va a Limay contra Eucalipto Blanco. Mientras que Pacífico ante Atlético y Rio Grande vs Patagonia, completan la jornada.