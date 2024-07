Eurocopa: con Diogo Costa como héroe, Portugal pasó por penales

No se le da a Cristiano. CR7 lo intenta, pero por ahora su Portugal iguala 0-0 ante Eslovenia en Frankfurt. Foto: Getty

El segundo turno de esta jornada de Eurocopa enfrenta a Portugal, que quiere erigirse como candidato al título ante Eslovenia, que terminó pasando como una de las mejores terceras de grupo e iba por la sorpresa en Frankfurt. Sufrió muchísimo, pero finalmente los portugueses pasaron a cuartos ganando 3-0 en los penales con una actuación estelar de su arquero Diogo Costa.

El arquero portugués terminó siendo el héroe, "salvando" a un Cristiano Ronaldo que tuvo una chance de oro con un penal en el tiempo extra pero que Jan Oblak le atajó. Primero, Costa se quedó con un mano a mano ante Sesko en la chance más clara de Eslovenia en el suplementario y luego se transformó en arquero récord, ya que es la primera vez que un arquero ataja tres penales en una tanda en Eurocopa.

OBLAK Y PALO: EL PENAL ERRADO POR CR7 EN LOS OCTAVOS DE LA EURO.



uD83DuDCFA Toda la UEFA #EURO2024 por #DisneyPlus pic.twitter.com/pueYK1J7ww — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2024

Los portugueses no supieron abrir el marcador en el tiempo regular, terminando frustrados frente a una defensa eslovena que cumplió su cometido de resistir hasta el final. Sin embargo, luego de tener la chance dorada de ganarlo en tiempo extra y llegar a los penales, no estuvo a la altura y sucumbió ante una Portugal que ahora se verá las caras con Francia en Hamburgo. Habrá Cristiano vs Mbappé.

EL ÍDOLO Y EL HÉROE: gran abrazo entre CR7 y Diogo Costa tras la clasificación de Portugal a los cuartos de la #EURO2024.



uD83DuDCFA Toda la UEFA #EURO2024 por #DisneyPlus pic.twitter.com/I7EARkeHp1 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2024

Diogo Costa fue el héroe en los penales

¡PORTUGAL A CUARTOS! - No tuvo problemas Bernardo Silva , que mandó a Oblak para el otro lado y puso a Portugal en los cuartos. Fue 3-0 en la serie para que los lusos avancen a la próxima ronda.

¡COSTA ES EL HÉROE! - Un nuevo penal esloveno, una nueva atajada de Diogo Costa, definitivamente la figura del encuentro. Verbic eligió la derecha, pero su remate fue anunciado y el arquero portugués agigantó su figura. Si mete Portugal, pasa.

El héroe. Uno de los penales de Diogo Costa, que le dio el pase a Portugal a cuartos. (Getty)

Bruno Fernandes, con categoría: No tuvo problemas el '8', que engaño a Oblak y lo dejó parado para poner a los lusos 2-0 en la serie.

¡DIOGO COSTA OTRA VEZ! - Se hace gigante el arquero del Porto. Jure Balkovec pateó sobre el palo derecho y el guardameta volvió a atajar.

AHORA SI, CRISTIANO - Esta vez si entró. CR7 cambió de palo y Oblak no llegó. Gana Portugal 1-0.

EN LA TANDA, CR7 LE GANÓ A OBLAK.



uD83DuDCFA Toda la UEFA #EURO2024 por #DisneyPlus pic.twitter.com/bYYI7BVzpU — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2024

¡DIOGO COSTA SE LO ATAJÓ A ILICIC! - Empieza con el pie derecho Portugal gracias a su arquero, que le ataja el remate sobre el palo izquierdo al volante que ingresó en el suplementario.

Portugal busca los cuartos ante Eslovenia

TERMINÓ EL PARTIDO - Se acabó sin goles en Frankfurt. Eslovenia pudo resistir amparada en una gran defensa y en una magnífica noche de Oblak , que le sacó el protagonismo a Cristiano Ronaldo atajándole un penal clave en el suplementario. Una selección portuguesa frustrada que no encontró los caminos se va a los penales.

TE 24' ¡Lo tuvo Eslovenia! - Increíble pérdida de Pepe , que se quedó estancado y le entregó involuntariamente el gol a Sesko , que se fue mano a mano pero no pudo frente a Diogo Costa , que se transformó en el salvador portugués.

SE ACABÓ LA PRIMERA MITAD - Tras el penal atajado por Oblak se terminaron los primeros quince. A Cristiano Ronaldo se lo ve tremendamente afectado, llorando y siendo consolado por los compañeros antes del comienzo del la segunda etapa del suplementario.

TE 13' ¡ATAJÓ OBLAK! - Tremendo lo del arquero del Atlético Madrid ante Cristiano. El capitán de Portugal se hizo cargo y buscó el palo izquierdo, pero el guardameta esloveno se lo adivinó. Seguimos 0-0.

¡¡¡OBLAK LE TAPÓ EL PENAL A CR7!!!



uD83DuDCFA Toda la UEFA #EURO2024 por #DisneyPlus pic.twitter.com/5GWHZZ0SOX — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2024

TE 12' PENAL PARA PORTUGAL - El árbitro Daniele Orsato cobró falta de Drkusic sobre Diogo Jota y hay penal para los lusos. Va Cristiano .

COMENZÓ EL TIEMPO EXTRA - Se largan los 30 minutos adicionales entre portugueses y eslovenos.

FINAL DEL PARTIDO - Se acabó el tiempo reglamentario en Frankfurt. Portugal no pudo quebrar la resistencia eslovena en los 90 minutos y nos iremos a tiempo suplementario.

ST 44' ¡Otra vez Oblak contra Cristiano! - No es la noche para Ronaldo. Recuperó Diogo Jota y lo puso a correr al goleador, pero su tiro de zurda fue tapado de gran manera por el arquero esloveno. Seguimos 0-0.

¡OBLAK LE GANÓ EL DUELO A CR7!



uD83DuDCFA Toda la UEFA #EURO2024 por #DisneyPlus pic.twitter.com/l1qg3CBMNM — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2024

ST 40' Se planchó el partido: Ya no inquieta Portugal , que controla la pelota pero no lastima a los eslovenos. La salida de Leao le quitó peligro a los lusos, que hace rato no llegan con claridad.

ST 15' Lo tuvo Eslovenia de contra: La más clara de los eslovenos en el partido la tuvo Sesko, que tomó una pelota suelta y le ganó a Pepe en el uno contra uno sólo para después sacar un remate muy desviado. El del RB Leipzig desperdicia una chance importante.

SESKO LE GANÓ LA CARRERA A PEPE Y SE PERDIÓ EL GOL PARA ESLOVENIA.



uD83DuDCFA Toda la UEFA #EURO2024 por #DisneyPlus pic.twitter.com/yPnUNezNU8 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2024

ST 9' Apareció Oblak ante otro tiro libre de Cristiano: El arquero esloveno respondió con seguridad rechazando el violentísimo tiro libre frontal de CR7.

ESPERABA ESE REMATE: Oblak le tapó el tiro libre a Cristiano Ronaldo.



uD83DuDCFA Toda la UEFA #EURO2024 por #DisneyPlus pic.twitter.com/YatzmtAuM3 — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2024

ST 2' ¡Se salva Eslovenia! - Jugadón de Joao Cancelo por la derecha que terminó en un centro despejado con lo justo por la defensa y luego, en el rebote, Bernardo Silva la tiró a las nubes.

ARRANCA EL COMPLEMENTO EN FRANKFURT - Sin cambios en ninguno de los dos, comienza la segunda mitad.

TERMINÓ EL PRIMER TIEMPO - Por ahora es 0-0 en Frankfurt. Portugal dominó y tras un buen arranque parecía estar cerca de abrirlo, sin embargo Eslovenia defendió bien y terminó limitando a los lusos, que se vieron frustrados por no ponerse en ventaja.

PT 46' La última fue de Portugal: Un desborde de Leao por izquierda encontró a Joao Palhinha llegando de frente, pero el remate del volante terminó pegando en el palo.

¡Muy cerca Palhinha de marcar el primero de Portugal ante Eslovenia sobre el final del primer tiempo!



uD83DuDCFA Toda la UEFA #EURO2024 por #DisneyPlus pic.twitter.com/rdmfAwBfaO — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2024

PT 42' Eslovenia llega de contra: Sobre el final del primer tiempo llegan los primeros anuncios eslovenos. Un tiro lejano de Benjamin Sesko encontró bien parado a Diogo Costa primero, mientras que un minuto más tarde Jan Mlakar tuvo campo para correr y terminar bien la jugada, pero fue bien cerrado por Pepe .

PT 33' Tiro libre de Cristiano: El capitán portugués sigue con el arco cerrado. CR7 se hizo cargo de un tiro libre muy prometedor, pero se le fue apenas arriba del arco defendido por Jan Oblak.

CRISTIANO PROBÓ DE TIRO LIBRE Y ESTUVO OTRA VEZ CERCA DE MARCAR EL PRIMERO.



uD83DuDCFA Toda la UEFA #EURO2024 por #DisneyPlus pic.twitter.com/ul0zQOMZRN — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2024

PT 12' Portugal sigue llegando: El elenco luso es superior en el comienzo, mueve la pelota y complica a los eslovenos. Esta vez Bernardo Silva recibió sobre la derecha y sacó un centro venenoso para la llegada de Bruno Fernandes , que por muy poco no pudo conectarlo llegando por el segundo palo.

PT 6' Se la sacaron a CR7: Parecía que llegaba el 1-0 y el primero de Cristiano en la Eurocopa, pero cuando el goleador no pudo controlar bien el pase de Rafael Leao y terminó siendo cerrado por Vanja Drkusic.

¡QUITE SALVADOR DE VANJA DRKUSIC PARA EVITAR EL GOL DE CR7!



uD83DuDCFA Toda la UEFA #EURO2024 por #DisneyPlus pic.twitter.com/5DF2upoIjs — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2024

PT 4' La primera portuguesa: Un córner cruzó toda el área y le quedó a Rubén Dias , que remató de zurda afuera.

ARRANCÓ EL PARTIDO - Ya rueda la pelota en Frankfurt con el duelo entre lusos y eslovenos por un lugar en los cuartos de final de la Eurocopa.

Formaciones

Portugal: Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Rafael Leão, Cristiano Ronaldo y João Félix.

Eslovenia: Jan Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Elsnik, Gnezda Cerin, Mlakar; Sporar y Sesko.