Di María publicó un sentido mensaje que marca su adiós a la Selección

La victoria de Argentina sobre Canadá y pase a una nueva final de Copa América significó, entre otros récords que se viven rompiendo últimamente, la extensión por un partido más de Ángel Di María como jugador de la Selección.

Fideo viene diciendo desde hace tiempo que esta competición será lo último que tendremos la fortuna de ver de su zurda picante con la albiceleste. Durante el partido, con el 2 a 0 arriba, los argentinos que asistieron al MetLife Stadium de Nueva Jersey se rompieron las manos ovacionando a uno de los mejores jugadores de la historia de la Selección, y solo se duplicó cuando le tocó salir cerca del final por Nico González.

Angelito, con lágrimas en sus ojos tras adentrarse en el que será su último encuentro con la Selección.

Después del triunfo, a Angelito se lo vio muy emocionado declarando ante la prensa anticipando que no cambiará su decisión sobre cuál será su último partido con la 11 de Argentina en la espalda: "No, listo no estoy, pero es el momento. Lo soñé de esta manera, se me terminó dando, con una nueva final. Si se gana o se pierde, es así. Hice todo el mérito posible para llegar a una nueva final y lo tengo merecido".

"Ojalá pueda terminar de la mejor manera con esta camiseta. Pero creo que pase lo que pase el 14 me puedo ir por la puerta grande, creo que he hecho todo para irme por esa puerta. Creo que entregué todo, como hoy, como en cada partido, y agradecido a mi familia", comentó. En esta declaración estuvo a punto de lagrimear...

"Yo solo hago el trabajo que tengo que hacer, intento hacer lo mejor posible. Di la vida por esta camiseta. Hubo veces que no me tocó, me empezó a tocar últimamente, agradecido a mi familia, a los que estuvieron siempre y a esta camada, que me dio todo. Hoy, antes de salir a la cancha, Leo (Messi) dijo que querían llegar a la final por mí y eso me llenó de orgullo".

Angelito salió al estadio MetLife con su hija Pía. Contra Perú lo había acompañado Mía, su hija mayor.

"Es fácil decirlo, es difícil llegar a la final. La gente está acostumbrada porque es la Selección Argentina. Hemos luchado, hemos corrido, hay mucha humedad. Imaginate la gente que está así en la tribuna, nosotros en la cancha, corriendo. No es fácil llegar a las finales. Creo que es gracias al mérito de los jugadores, la gente tiene que estar más que satisfecha por esta camada y la anterior"

En el vestuario, Fideo publicó un sentido mensaje tras la victoria y en la antesala de una nueva final: "No encuentro palabras para decir todo lo que me está pasando en este momento, pero lo que quiero destacar es el agradecimiento que siento hacia este grupo de jugadores, todos y cada uno de ellos hizo que yo haya llegado donde llegué, sin cada uno de ellos nunca hubiera podido ganar todo lo que gane, me llevo muchos trofeos más que importantes pero las personas, compañeros, amigos que me llevo es lo que no se compra con nada. Infinitas gracias a este grupo que siempre voy a llevar en mi corazón. Vamos Argentina. Una final más, un paso más", concluyó.