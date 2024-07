El llanto de un niño por Di María: "No quiero que se vaya"

Di María viene diciendo desde hace tiempo que la Copa América será lo último que hará como jugador de la Selección Argentina, hecho que genera tristeza en muchos, como es el caso de "Beni". El pequeño niño protagoniza un video que se viraliza en redes sociales, a través del cual se puede ver su angustia.

"Beni" empieza el video diciéndole a su papá: "No quiero que Di María se vaya de la Selección". En las imágenes se lo ve realmente angustiado y con dificultad para hablar en medio de las lágrimas. Mientras tanto, su papá intenta consolarlo.

"Beni, Di María es un jugador que ya tiene que retirarse. Es un jugador que juega muy bien y todo, pero tiene que estar con su familia también", se escucha decir al padre de la criatura, que al no obtener respuestas agrega: "A él le encantaría seguir jugando, pero también tiene que darle lugar a los chicos que vienen". Finalmente, le preguntó al pequeño si comprende la situación que le está explicando, a lo que el niño responde "sí" con su cabeza. "Bueno, no llores hijo", le pidió el hombre al pequeño.

La victoria de Argentina sobre Canadá y pase a una nueva final de Copa América significó, entre otros récords que se viven rompiendo últimamente, la extensión por un partido más de Ángel Di María como jugador de la Selección. De hecho, después del triunfo, se lo vio muy emocionado y declarando ante la prensa que no cambiará su decisión sobre cuál será su último partido con la 11 de Argentina en la espalda. "No, listo no estoy, pero es el momento. Lo soñé de esta manera. Se me terminó dando, con una nueva final. Si se gana o se pierde, es así. Hice todo el mérito posible para llegar a una nueva final y lo tengo merecido", dijo "Fideo".