Lionel Scaloni: "Acostumbramos a la gente a que se identifique con este equipo"

La selección Argentina está nuevamente en la final de la Copa América. El equipo comandado por Lionel Scaloni derrotó 2-0 a Canadá en semifinales, y defenderá el título obtenido en Brasil 2021el domingo “Es dificilísimo llegar a otra final, sobre todo cómo venimos: todo halago, todo éxito y cuesta el doble. Los que estamos adentro sabemos lo que cuesta llegar. La vara está muy alta y todo cuesta mucho más”.

En conferencia de prensa, posterior al triunfo nacional, el DT de la selección se mostró contento, a comparación al cotejo post Ecuador, donde expresó que “no había disfrutado” por cómo le habían igualado partido en el final, “Disfrutamos este partido y pensamos que estamos a un paso de intentar ganar la copa”.

“Es para estar orgulloso y agradecido de los jugadores. A lo mejor ayer me preguntaban si tendemos a normalizar, y no sé si fui claro pero me pareció buena la pregunta. Es dificilísimo llegar a otra final, sobre todo cómo venimos: todo halago, todo éxito y cuesta el doble. Los que estamos adentro sabemos lo que cuesta llegar. La vara está muy alta y todo cuesta mucho más, pensaban que iba a ser un camino de rosas, un camino fácil y Canadá demostró que no es así".