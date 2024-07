La aclaración de Claudio "Chiqui" Tapia sobre el video viral

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, se expresó en X (ex Twitter) luego de que se haga viral un vídeo donde una persona le pasa paños de agua fría sobre su nuca.

El mandamás de la casa madre del fútbol argentino contó al detalle qué fue lo que pasó con Luciano Nakis, presidente Deportivo Armenio y prosecretario de la AFA, quien le puso paños de agua fría sobre su nuca mientras se jugaba el partido entre Argentina y Canadá, por la semifinal de la Copa América.

Video viral de Luciano Nakis secando el cuello a Claudio "Chiqui" Tapia

#AFA #Tapia Ayer viendo a la selección… Hacía calor. No hace falta decir nada uD83DuDC47uD83DuDC47uD83DuDC47 pic.twitter.com/ALUTGi3dPV — Paulino Rodrigues (@paulinor76) July 10, 2024

“Estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme”, escribió “Chiqui” en su red social X (ex Twitter). Tras esto, cerró: “Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha".