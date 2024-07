Alcaraz y Djokovic se disputarán el título en Wimbledon

Hoy se conocieron a los dos protagonistas de una nueva final de Wimbledon, que serán los mismos que en 2023. Carlos Alcaraz y Novak Djokovic reeditarán el encuentro entre ambos del año pasado luego de vencer a Daniil Medvedev y Lorenzo Musetti respectivamente. En la anterior final entre ambos fue el español quien se hizo con el trofeo en el All England.

En primer turno, Charly tuvo que remontar para hacerse con la semifinal ante un Medvedev que el año pasado lo había dejado afuera del US Open. Las cosas no empezaron fáciles para el español, que fue quebrado en el cuarto game y pese a recuperarse en el juego siguiente, volvió a perder su servicio y quedar 2-5 abajo. No obstante, Alcaraz ensayó una gran recuperación, logró quebrar al ruso en el noveno game y llevó las cosas al tiebreak. Allí no estuvo nada preciso: dejó cuatro de sus cinco servicios y el moscovita prevaleció por 7-1, anotándose el primer set.

En la segunda manga la cuestión fue muy diferente, con un Alcaraz que falló mucho menos, condicionó a Medvedev y logró quebrarle el saque en el cuarto game para manejar desde ahí la ventaja. Pese a que el ruso peleó estando 3-5 abajo al levantar un set point, el murciano aseguró con su servicio el 6-3. En el tercero volvió a ser puntual en su oportunidad de quiebre, se puso 2-1 y confirmó la ventaja con el saque. Estuvo a punto de llevarse otro break en el séptimo juego, pero el ruso lo levantó a tiempo, aunque no podría jamás la desventaja: Charly se llevó el tercero 6-4 y ahora estaba 2-1 arriba.

El cuarto set nació con un intercambio de quiebres, pero Alcaraz logró mantener la concentración y en el 3-3 aprovechó una doble falta de Medvedev (tuvo 6) para tener la ocasión de un doble break point que no desperdició. De ahí en más, todo de Charly: se llevó su servicio sin problemas e hizo gala del saque y volea cuando le tocó sacar para llevarse el partido. Fue 6-7 (1), 6-3, 6-4 y 6-4 para el número 3 del mundo, que fue de menos a más para volver a meterse en el duelo decisivo de Wimbledon.

La victoria del murciano marca la superioridad ante Medvedev en el historial entre ambos: con esta son cinco las victorias de Alcaraz contra solamente dos del ruso. Además, Charly se anota su victoria número 30 frente a un Top 10, que le otorga su segunda final al hilo en el All England y su cuarta final de Grand Slam. Hasta ahora, las ganó todas.

Por su parte, Djokovic supo manejar las dificultades que Musetti le impuso durante el partido para llevárselo en tres sets. En el primer parcial desniveló en el sexto game con un quiebre para ponerse 4-2 luego de un magnífico punto, y pese a que el italiano quebró y se puso 4-5 salvando dos set points, la respuesta de Nole fue quedándose con su servicio en cero para llevarse el set por 6-4.

En la segunda manga el serbio arrancó 0-2 por el break inicial del italiano de 23 años, pero supo esperar su momento y en el sexto game quebró en cero, otra vez, para igualar. El duelo se fue a un tiebreak donde Nole impuso sus golpes y experiencia para llevarse la manga 7-6 con un contundente 7-2 en el desempate.

Putting on a show uD83DuDE4C



Novak Djokovic takes a 2-0 lead, taking the second set 7-6(2)

Ya en el último parcial, Djokovic puso en problemas con el saque a Musetti desde el inicio y logró robarle el saque para luego confirmar el quiebre. Estando 2-0 arriba y jugando con una gran confianza, el serbio tuvo triple match point para cerrar el duelo en el octavo game, pero el italiano alcanzó a salvar su saque y ponerse 4-5 esperando el milagro de la igualdad que no llegaría, ya que Nole redondeó su victoria manteniendo su servicio. Fue 6-4, 7-6 (2) y 6-4 para acceder a su segunda final de Wimbledon consecutiva.

Qué dijeron ambos después del partido

Luego de sus victorias, los dos dieron su parecer respecto de estar en una nueva final. Alcaraz, ganador en primer turno, contó cómo ve el estar de nuevo en una final de Wimbledon: "He estado antes en esta situación, intentaré hacer las cosas que me ayudaron a ganar el año pasado. Intentaré mejorar y hacer las cosas que funcionaron. Va a ser un partido muy complicado", dijo el murciano luego de pasar a la final, sin conocer aún el posterior triunfo de Djokovic ante Musetti.

Por su parte, Nole contó que espera ansioso esta "revancha": "Espero que sea esta vez para mí. Carlos es un gran ejemplo de jugador joven con grandes valores y equipo, con carisma. De los mejores 20 que he visto en el deporte. El año pasado fue emocionante, no espero menos, pondré todas mis habilidades el domingo en la pista", expresó el serbio.

Djokovic querrá revancha de la final pasada para, además, igualar a Roger Federer como máximo ganador de Wimbledon con ocho trofeos, en el que además significaría su Grand Slam número 25. Alcaraz, por su parte, va por su cuatro trofeo mayor y el segundo en este 2024, ya que viene de consagrarse en Roland Garros.