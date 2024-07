Explotó Bielsa y cargó contra la organización de la Copa América

En la previa del partido por el tercer puesto de la Copa América, donde Uruguay jugará ante Canadá, Marcelo Bielsa habló en conferencia de prensa, explotando con duras acusaciones contra la organización por los pésimos estados de los campos de juego, lo sucedido post cotejo ante Colombia , y arremetió contra el periodismo acusándolos de “cómplices”.

Lo futbolístico pasó a segundo plano en la conferencia de prensa de la selección uruguaya, en la previa del juego por el tercer puesto. Bielsa tuvo duras palabras contra la organización de la competencia, principalmente sobre el país anfitrión “Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI, e hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitrajes perfectos. No hay nada de lo que quejarse. Lo que no se puede seguir es engañando que las canchas están perfectas".

Sobre el tema de las canchas, hizo una explosiva acusación, similar a la que planteó Scaloni en su momento, y que después prefirió “No decir más nada sobre el tema”. Apuntó a la jefa de los campos de juego: “Sé quién es, la conozco, conozco perfectamente todo lo que hace y lo mal que lo hace”.

“Todas mentiras se han dicho acá. Hicieron conferencias para decir que las canchas estaban perfectas, cuando tengo un montón de fotos como prueba de su mal estado. Son una plaga de mentirosos. Ya dije todo lo que me prometí no decir. Scaloni se atrevió a decir una vez lo de las uniones y le dijeron que no lo hiciera más. Él mismo tuvo que decir que no diría más nada. Los jugadores no pueden hablar. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, lo mismo que ahora. ¿Los van a suspender? ¡Pídanles disculpas! Tienen que decir ‘cometimos tales errores, somos responsables y nos hacemos cargo’”.

Además, se refirió a los incidentes post partidos entre las parcialidades uruguaya y colombiana, que se tomaron a golpe de puños, involucrando a familiares de jugadores que reaccionaron en defensa a sus familiares: “Los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano. Si usted ve que hay un proceso para que todo se atenúe, una puerta de escape y prevención, pero ninguna cosa sucede, y están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé. ¿Cuál va a ser su reacción? ¡Y me pregunta si van a sancionar a los jugadores! Pero por favor”.

Asimismo, y uniendo todos los temas, acusó al periodismo de silenciar ciertos hechos para no perder “privilegios”: “Me corresponde decir que hay una porción del periodismo ecuánime y otra comprada que responde a intereses de lo que el poder provoca, que es dinero. Estoy acusando al porcentaje que se calla, los decentes sabemos que hay porcentajes del periodismo que no se enfrenta al poder para conservar los privilegios. La pregunta correspondiente debería ser si ya les pidieron disculpas a los jugadores por lo que sucedió”.

Desde las 21hs del sábado, Uruguay y Canadá definirán el tercer lugar del torneo continental, que tendrá la gran definición el domingo en Miami entre Argentina midiéndose con Colombia.