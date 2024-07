La emocionante carta del ex DT de Inglaterra de cara a la final de Eurocopa: "Házlo por mí"

De cara a la final de la Eurocopa, a la selección de Inglaterra le llegó un pedido especial de cara a la que será su segunda final consecutiva en el certamen cuyo trofeo busca alzar por primera vez. En una emotiva carta dirigida a Gareth Southgate y publicada en el diario The Telegraph, Sven-Göran Eriksson, ex entrenador de la selección que atraviesa una enfermedad terminal, le pidió al equipo a "romper la maldición" y hacerse con su primera Euro.

El sueco, que dirigió a los Three Lions entre 2001 y 2006, reveló en una entrevista con una radio de su país que padece una grave enfermedad de cáncer. "En el mejor de los casos, me queda un año. En el peor, algo menos", dijo en enero de este año. Esta vez, el ex entrenador de 76 años usó los medios para pedirle a Southgate que logre lo que él y otros grandes técnicos no pudieron lograr con Inglaterra.

Eriksson, en su época como DT de Inglaterra (Back Page Images).

“Querido Gareth: hazlo por mí, por Sir Bobby y por Inglaterra”, es el título de la carta. “Oyes hablar tanto de 1966 y de lo que hizo el equipo de Sir Alf Ramsey, y sabes cuánta expectación hay sobre ti para acabar con todos esos años de dolor”, expresó Eriksson, rememorando las múltiples decepciones que se han dado tras el único titulo inglés, en el Mundial de 1966 organizado en su país. “Yo lo sentí. Sir Bobby Robson lo sintió y cada uno de los 13 entrenadores desde Sir Alf lo habrá sentido. Ninguno lo ha conseguido, pero nadie ha estado más cerca que Gareth Southgate".

"La final del domingo será un partido abierto y creo que Inglaterra tiene una gran, gran oportunidad. Y aunque no me he sentido bien en la última semana, veré el partido desde casa. Me encantaría ver ganar a Inglaterra. Al igual que a todos los seleccionadores que han intentado ganar un gran trofeo desde 1966 y no lo han conseguido. Vamos, Gareth. Haz lo que nosotros nunca pudimos", cerró Eriksson, expresando un fuerte deseo por ver a los británicos levantar por primera vez la Eurocopa.

La selección inglesa, un lugar especial para Eriksson

A pesar de que sus mejores años como técnico fueron dirigiendo a la Lazio, donde fue multicampeón a fines de los '90 (una Serie A, una Recopa de Europa, una Supercopa de Europa, dos Copa Italia y dos Supercopa de Italia entre 1998 y 2000), el haber dirigido a Inglaterra durante 5 años y dos procesos mundialistas donde dirigió a una de las mejores generaciones de los Three Lions: por sus manos pasaron Steven Gerrard, Paul Scholes, Frank Lampard, Rio Ferdinand, Michael Owen y David Beckham, entre otros. Dirigió 67 partidos, con 40 victorias, 17 empates y 10 derrotas. En sus dos mundiales dirigidos, quedó en el camino ambas veces en cuartos ante Brasil (2002, derrota 1-2) y Portugal (2006, caída por penales tras empatar 0-0).