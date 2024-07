La neuquina Kolff jugará la Nations League con la selección 3x3

En la Ciudad de México, se disputará una nueva edición de la Nations, League u23 de básquet 3x3. La misma se llevará a cabo desde el 22 al 28 de junio, donde la selección Argentina se presentará don sus dos elencos representantes. En el combinado femenino dice presente la neuquina Natassja Kolff, quien además estará en los entrenamientos de la pre Selección mayor que se prepara para los torneos internacionales anuales.

La actual Pivote de Independiente de Neuquén, que obtuvo esta semana el título del Torneo integración Femenino, luego de ganarle la final a Biguá 65-64; estará nuevamente en una nómina de selección Argentina, esta vez en el equipo que jugará el torneo internacional de 3x3. “Tuvimos una concertación previa con 8 jugadoras, no tengo tanta experiencia con el 3x3, si estuve en pre selecciones, pero no tuve la chance de mostrarme en ese nivel” dijo la neuquina, quien agregó además en Grito Sagrado que “es otro tipo de básquet. Me gustó mucho, te ayuda para desarrollar otras cosas que se pierden en el 5vs 5, te ayuda en el triple, es un deporte callejero, más show”.

La competencia se disputará al máximo en los 6 días, donde disputará seis competencias distintas por jornada. Vale recordar que la Nations League pondrá en juego seis diferentes torneos, uno por día de competencia, y entregará puntos importantes para el ranking de la categoría U23.

“Todo suma para crecer, mejorar y ver qué cosas hay que darle una vuelta. Esta oportunidad la tomo lo mejor posible, disfrutándolo, tomándolo con la seriedad que se merece porque es u torneo internacional”, dijo Kolff.

Las convocadas en la rama femenina, que entrenarán en el Cenard desde el 17 al 2 de julio son: Violeta Maggi, Delfina Gentinetta, Lara Tribouley, Federica Lagana, Melina Niz y Natassja Martina Kolff Martini.

Por otro lado, quedó confirmada como una de las juveniles que entrenará en forma de invitadas con el pre selección de mayores, que se prepara para los torneos internacionales a jugarse en la segunda mitad del año. “Voy de Sparring a la selección en mayores, voy encantadísima porque son jugadoras que admiro desde chiquita, y hoy poder compartir entrenamiento con ellas no tengo palabras. Es un sueño que se está cumpliendo. Me pone feliz vestir la camiseta de la selección” culminó.

La selección nacional se prepara para enfrentar la Preclasificación a la Copa del Mundo en Kigali, ciudad de Ruanda, desde el 19 al 25 de agosto. Posteriormente tendrá el Campeonato Sudamericano de Mayores en Santiago de Chile desde el 31 al 7 de septiembre.