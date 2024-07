Valentini se va a Italia y hay enojo en Boca

Luego de una situación de conflicto que duró meses, la historia entre Boca y Nicolás Valentini llegará a un final que no es para nada feliz entre las partes. El defensor de 23 años tiene acordada su llegada a la Fiorentina como jugador libre cuando se termine su contrato con el Xeneize. Si bien hay una chance de que la Viola le deje algo de dinero al club argentino llevándoselo en este mercado, hay mucho enojo por parte del Consejo de Fútbol encabezado por el presidente Juan Roman Riquelme.

Según informó el periodista experto en mercado de pases Fabrizio Romano, el contrato entre Valentini y Fiorentina "está arreglado" y el central aún perteneciente a Boca se realizará la revisión médica en Argentina en el día de hoy para encaminar ya su incorporación al elenco italiano en enero. No obstante, la opción de salir inmediatamente también es una posibilidad: el conjunto Viola ofertaría unos 4 millones de dólares para no tener que esperar y llevárselo ahora. Si el Xeneize acepta esto (la cláusula actual del jugador es de 10 millones), el Vikingo se irá en este mercado.

Hay enojo en Boca con Nicolás Burdisso (ex-manager de Fiorentina) y la situación de Nicolás Valentini.



Hay enojo en Boca con Nicolás Burdisso (ex-manager de Fiorentina) y la situación de Nicolás Valentini.

En el medio, la realidad: será refuerzo del club italiano. Ya está arreglado el vínculo por 4 años y medio. Aseguran desde Italia que llegará una oferta de hasta 4M en los…

Otro de los puntos de enojo por parte del Consejo de Fútbol pasa por cómo se dio la situación. Valentini no es citado desde abril por pedido de la dirigencia a Diego Martínez, ya que nunca llegaron a un acuerdo para renovar el vínculo del defensor. Tras meses de silencio de ambas partes, quienes representan al Vikingo acordaron esta salida a Italia, con Nicolás Burdisso (ex Mánager de Boca y Director Deportivo de Fiorentina hasta hace días) como un intermediario en la transacción. Riquelme y cía, que decidieron que Burdisso no siga en su momento, guardan bronca por el hecho de que ex defensor Xeneize haya intercedido.

De esta manera, un Valentini que no juega desde hace tres meses (su último encuentro fue el triunfo ante Sportivo Trinidense por la Copa Sudamericana) y por esta inactividad se perdió la chance de estar en los Juegos Olímpicos con la Selección Argentina Sub-23, da por terminado su ciclo en Boca y se marcha al fútbol italiano para juntarse con otros compatriotas como Nicolás González, Lucas Beltrán, Lucas Martínez Quarta y Gino Infantino.

Los números de Valentini en Boca

El defensor de 23 años culmina de esta manera su ciclo vistiendo la camiseta del club donde llegó a los 14 años desde su Junín natal con un registro de 47 partidos en el Xeneize, dos goles anotados y una expulsión. En el medio tuvo un préstamo a Aldosivi de Mar del Plata, equipo donde logró continuidad para luego volver a vestir la camiseta azul y amarilla, donde llegó a la final de la Copa Libertadores el año pasado y previamente levantó la Supercopa Argentina, su único título hasta el momento.