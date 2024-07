Post Copa América: así será el reinicio del fútbol argentino

Desde el martes 16, el fútbol seguirá corriendo, pero esta vez con la reanudación de los torneos internacionales para los equipos argentinos, como así también la Liga Profesional, ocupando todos los días de la semana con acción. Boca verá acción entre semana por torneo internacional, mientras que River recién verá juego el fin de semana próximo.

Los repechajes de Copa Sudamericana serán los duelos que abrirán la maratónica semana de fútbol para los clubes argentinos. Boca se lleva todas las miradas el día miércoles cuando visite en Ecuador a Independiente del Valle, buscando hacer un buen papel y sentenciar la serie en La Bombonera, y meterse en octavos de final. El equipo de Martínez, presentará sus cuatro refuerzos: Gary Medel, Tomás Belmonte, Milton Giménez y Brian Aguirre, mientras que no contará con Ezequiel Fernández, Cristian Medina, Kevin Zenón y Leandro Brey, todos ellos con la Sub 23.

Un día antes, el martes, Rosario Central será el primero en saltar al campo de juego. El elenco de Miguel Ángel Russo recibe al inter de Porto Alegre por los 16avos de final de Sudamericana.

Ya el día jueves comenzará la sexta fecha de la Liga Profesional de fútbol con tres partidos: Argentinos Juniors vs. Tigre (16.45), Independiente Rivadavia vs. Gimnasia (19) e Instituto vs. Independiente (21). Así mismo el viernes, también habrán tres cotejos: Barracas Central vs. Newell's (15), Belgrano vs. Deportivo Riestra (19) y Rosario Central vs. Sarmiento de Junín (21).

El grueso de la fecha irá toda el fin de semana, donde el clásico San Lorenzo vs Huracán animarán el sábado, además de Racing vs. Godoy Cruz (17hs) y Banfield vs. Atlético Tucumán (19hs). Ya el domingo será el turno de River y Boca, el Millonario recibirá a Lanús (15hs) y, por el otro, el Xeneize visitará a Defensa y Justicia en Florencia Varela desde las 20hs.