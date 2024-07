Scaloni habló en la previa de la gran final de Copa América

En la previa de la gran final de la Copa América, el DT de la selección Argentina, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa, acompañado de Emiliano “Dibu” Martínez, donde se refirió de diferentes temas: le tiró flores a Colombia, defendió la postura de los jugadores de Uruguay con relación a los insipientes, como así los dichos de Marcelo Bielsa, y pidió que la gran final “Sea una fiesta”.

Como es habitual, Scaloni no anunció los 11 titulares para la gran final, e incluso no aseguró a Di María, quien jugará su último partido con la selección, “Nosotros decidimos en función al partido, Ángel no jugó contra Ecuador que pudo ser sus últimos partidos. sabemos que este es su último cotejo, pero ponemos al equipo por delante, como entrenador eso es básico, esperamos que todo salga bien y que Ángel salga de la mejor forma”.

Además, resaltó que “Nos preparamos de la mejor manera sabiendo la dificultad del partido, sabiendo cómo viene Colombia, pero con la ilusión de que es una final. Estamos confiados y podemos hacer nuestro partido, la idea es esa. El fútbol tiene un montón de imponderables y puede haber sorpresas”.

Así mismo, analizó y resaltó a Colombia como un gran equipo, sumando elogios para su 10: “Es un gran jugador James Rodríguez, es un placer verlo jugar. Néstor (Lorenzo) encontró el funcionamiento alrededor de él y es lindo, es un gran jugador. Nosotros no nos enfocamos en un jugador sino el equipo. Colombia es un gran equipo. Nuestra manera de defender será como equipo y por zonas. Sabemos las dificultades que eso conlleva. Trataremos de ser dueños del partido, esa es la idea”.

Sin esquivarle a la pregunta, opinó sobre los dichos de Marcelo Bielsa, quien criticó duramente a la organización de la Copa América, y los estados de los campos de juego: “Lo dejé claro, fui el primero porque fuimos los primeros que jugamos, inauguramos el torneo y lo sigo pensando. Tuvimos el sorteo de Copa América en diciembre y las canchas estaban en ese estado al inicio de la Copa... cómo las van a arreglar en 4 días. Con Ecuador jugamos en una cancha peor y seguimos. Opinamos que lo mejor era no hablar más del tema, podía ser una excusa y no la buscábamos.”

Además, se refirió los hechos de violencia post cotejo Colombia vs Uruguay: “Mañana debe ser una fiesta, sería una alegría para todos que termine bien, las imágenes fueron tristes y cualquiera que estuviera en esa situación hubiera reaccionado igual. Tuvimos una situación similar en el Maracaná. No sabemos de quien es la culpa. El jugador no puede estar pensando en cómo está su familia. Queremos que todo termine bien”.

Sobre esto, “Dibu” Martínez también expresó que “Nos pasó en Brasil, yo tenía un familiar cerca y es feo verlo, si ves que le están pegando a un familiar reaccionas, estoy de acuerdo con la reacción de los jugadores de Uruguay y esperamos que mañana sea una fiesta, tenemos que disfrutar que los dos equipos están en la final”.

Argentina se enfrentará a Colombia este domingo 21hs en Miami, por la final de la Copa América. La previa, partido, y post, la podrás vivir por Prima Multimedios.