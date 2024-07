En Rawson, Deportivo Rincón visita a Germinal

Con objetivos diferentes Germinal de Rawson y Deportivo Rincón se medirán este domingo desde las 15.30 en El Fortín el estadio del club de la capital chubutense ubicado a la vera de la ruta provincial 7, que contará con el arbitraje de Sergio Testa de la Liga del Sur de Bahía Blanca.

Los neuquinos llegan a este compromiso con la obligación de ganar como visitante, o al menos sumar, circunstancia que les ha costado en demasía en cada salida del predio de Ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces.

Los locales en tanto, buscarán una victoria que les permitiría seguir siendo segundos y contar con ventaja deportiva (cinco partidos en carácter de local y 4 fuera de casa) para la siguiente instancia donde se jugará por el primer ascenso, único directo a la Primera Nacional 2025.

El cotejo será transmisión del Grupo Prima Multimedios por AM 550 La Primera, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1, con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios de Pablo Chagumil y la operación técnica de José Ramón Paredes.

En los neuquinos se anuncia el debut de ex Laferrere, San Lorenzo de Alem (Catamarca) y Peñarol de Chimbas (San Juan), Claudio "Caio" López, que viene de jugar la primera parte del certamen, justamente en Germinal, que iría en la formación inicial por Emiliano Gómez o Lucas Inostroza.

En los chubutenses, no hay novedades, porque el equipo tiene un equipo que sale prácticamente de memoria. Repite nueve de los once titulares de la fecha inicial del campeonato, cuando hace 17 fechas atrás derrotó por 3 a 0 a Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi. Los únicos que no jugaron hoy desde el inicio son Ricardo Dichiara, emigrado a Atlético de Rafaela, y Branco Mera, por precaución. Fueron reemplazados por Nicolás Rosa y Lucas Villalba, respectivamente.

Probables Formaciones

Germinal de Rawson: Gonzalo Laborda; Martín González, Juan Motroni, Ezequiel Navarro, Ignacio Terán; Manuel Vargas, Lucas Villalba o Luciano Zannier Gabriel Navarro, Brian Castillo o Lucas Villalba, Rafael Ferro y Nicolás Rosa. DT: Cristián Corrales.

Deportivo Rincón: Jonathan Críado; Ariel Páez, Jonathan Chacón, Carlos Esteves, y Martín Aruga Torales, Gastón Portiño, Facundo Miguel y Lucas Mellado, Emiliano Gómez ó Claudio López, Joan Juncos, Lucas Inostroza ó Gómez ó López. DT: Alejandro Abaurre.

Árbitros: Sergio Testa (Liga del Sur).

Estadio: El Fortín.

Hora: 15:30.