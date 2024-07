Tras casi 16 años, Di María se despide de la Selección Argentina

"A Di María me lo resistían, Fernando", dijo alguna vez Maradona tras ser muy criticado por poner al Fideo de titular en su paso como DT en la Selección Argentina. Casi 16 años pasaron de aquel 6 de septiembre de 2008 en el Estadio Monumental cuando debutó de la mano del Coco Basile frente a Paraguay por las Eliminatorias. Este domingo, frente a Colombia por la final de la Copa América, Angelito se despide del combinado albiceleste.

Tras su último entrenamiento, el plantel junto a dirigentes y cuerpo técnico se reunieron para celebrar la despedida de Di María en el Hotel Le Meridien de Florida (Estados Unidos). "La vida me dio más de lo que alguna vez le pude pedir", publicó el 11 de la Selección en su última foto entrenando junto a Messi. Fueron tres mundiales que atravesaron (Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018) hasta que finalmente pudieron consagrarse en Qatar.

En total, fueron 144 partidos, 31 goles y 30 asistencias para el rosarino en el conjunto mayor entre amistosos, partidos por Eliminatorias, Copa del Mundo, Copa América y la Finalissima. Un Mundial Sub-20, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín, la Copa América en Brasil 2021, la Copa de Campeones en Inglaterra y el Mundial en el 2022: el palmarés difícil de igualar de, quien detrás del Diez, fue de los mejores jugadores que salieron del fútbol argentino.

Sin embargo, fue un camino conflictuado entre duras lesiones y peores críticas de la prensa. "Hoy verlos sonreír y disfrutar es lo único que me hace feliz", publicó anoche Di María junto a una foto de su esposa y sus padres en Times Square, quienes en más de una ocasión salieron a defender al 11 por insistir en la Selección cuando no se daban los títulos. "Gracias por acompañarme siempre. Los amo", cerró el Fideo.

El extremo de la Selección también compartió fotos junto al presidente de la AFA, Chiqui Tapia, y Rodrigo De Paul. Por su parte, la cuenta de AFA Selección despidió al ídolo con la canción "No te vayas" de Rodrigo Tapari.

Todavía Lionel Scaloni no definió el 11 titular para esta noche, pero ya aclaró que no descarta jugar igual que contra Canadá, en donde Di María jugó desde el arranque junto a Messi y Julián Álvarez. Aún así, como bien se popularizó últimamente gracias a Netflix, se aguarda que esta noche sea the last dance para Angelito en la Selección.

"La unión de todo este grupo que se transformó en familia y que mañana buscará darle otra alegría al pueblo argentino", publicó AFA en sus redes.

Así fue el último entrenamiento previo al cruce contra Colombia:

Desde Estados Unidos,