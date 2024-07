La publicación viral del Huevo Acuña tras el bicampeonato de América

Siguen los festejos por el bicampeonato de América que la Selección Argentina obtuvo en Estados Unidos, ya en la madrugada del lunes. El neuquino Marcos Acuña, quien no pudo ser de la partida por su lesión, ganó su segunda Copa América con la Albiceleste y compartió una foto con una canción de Colombia que se hizo viral de cara a la final: "No me molesten que hoy juega la Sele", dice un fragmento.

El lateral de Zapala, siempre de perfil bajo, subió a sus redes una foto con las dos Copas América en sus brazos con la canción "El Ritmo que nos une" de Ryan Castro, SOG para la Selección de Colombia.

Una semana antes de la final, la viralización y la gracia de los versos de este hit colombiano hicieron temblar a los hinchas argentinos más esotéricos. De pocas palabras, el Huevo le agregó dos emoji a la fotografía: uno encogiéndose de hombros y otro "llorando de risa".

Huevo Acuña, a Lautaro Martínez: "Lo vas a ganar vos"

En horas de madrugada tras los festejos, hubo transmisión de AFA Estudio (canal de Twitch de la selección), el Huevo Acuña apareció y brindó algunas definiciones sobre esta nueva consagración: "Tranquilo, disfrutando. Le dije al Toro (Martínez) lo vas a ganar vos. El Toro estaba afilado, estaba picante así que bueno, por suerte ganamos y otra copita mas. La medalla la tienen mis hijos", contó rápidamente.

"El ritmo que nos une", la canción que representó a Colombia durante la Copa

La letra del hit colombiano que fue insignia de la ilusión cafetera en esta Copa América

[Intro: Ryan Castro]

Qué chimba, SOG

[Coro: Ryan Castro]

Mami, prenda la radio, encienda la tele

Y no me molesten que hoy juega La Sele

Coja la curva, coja la L, si no está alentando

Mami, prenda la radio, encienda la tele

Y no me molesten que hoy juega La Sele

Coja la curva, coja la L, si no está alentando

[Verso 1: Ryan Castro, Lucho Díaz & Juanfer Quintero]

Hoy es día de fútbol, fiesta y reggaetón

Llamen los vecinos, saque el televisor

El equipo está duro y quiere salir campeón

Guarden energía para que canten el gol (Gol, gol, gol)

Olé, olé, olea

La bajo de pecho y la meto de volea

Olé, olé, olea

Después del partido también se pelea

El pana está trayendo la fría

En la calle ya se escucha algarabía

Futbolero desde que era cría

Cierren la cuadra que hoy juega la selección mía

Y hoy la moja Lucho Díaz

Qué calidoso, qué monstro', qué jugador (Qué jugador)

Saque las banderas, saque el tambor

Que llegó lo más chimba, la Tricolor

Con el calor de la costa pa' meterle el sabor

[Puente: Ryan Castro]

SOG, cámbiale el flow, ponelo en rancha

En tribuna una avalancha y La Sele en la cancha

El que se cae, se para y gana la revancha

Qué nitidez, míralo como engancha

[Refrán: Ryan Castro]

Qué rico tú lo baila', qué rico tú lo mueve', mi amor

Dónde tú vaya', yo voy

Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador

Me tiene' en concentración

Qué rico tú lo baila', qué rico tú lo mueve', mi amor

Donde tú vaya', yo voy

Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador

Me tiene' en concentración

[Interludio: Javier Fernández Franco]

Dejando para el jugador Daniel Muñoz

Toca para Mateus Uribe, deja para James Rodríguez

Lucho Díaz por el sector izquierdo

Cambio de frente para Arias

Arias toca la pelota para Santos Borré

De espaldas al pórtico

Toca la pelota en el pecho, la baja

Pierna derecha, levanta la pelota

Viene, Lucho

Pégale, Lucho

¡Qué golazo, gol de Colombia!

Go-o-o-o-o-o-o-l de Colombia (Ole)

[Refrán: Ryan Castro & Lucho Díaz]

Qué rico tú lo baila', qué rico tú lo mueve', mi amor

Dónde tú vaya', yo voy

Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador (Saga-sau)

Me tiene' en concentración

Qué rico tú lo baila', qué rico tú lo mueve', mi amor

Dónde tú vayas, yo voy

Poneme titular, mamacita, que yo soy buen jugador (Qué chimba, SOG)

Me tiene en concentración

[Verso 2: Ryan Castro]

To' el mundo arriba de la silla

Esto parece el carnaval de Barranquilla

La cosa es sencilla

Si Juanes tenía la camisa negra, pues yo la tengo amarilla

[Coro: Juanfer Quintero & Ryan Castro]

Mami, prenda la radio, encienda la tele

Y no me moleste que hoy juega La Sele

Coja la curva, coja la L, si no está alentando

Mami, prenda la radio, encienda la tele

Y no me molesten que hoy juega La Sele

Coja la curva, coja la L, si no está alentando

[Outro: Javier Fernández Franco]

Se levantan los corazones y nos abrazamos en uno solo

Todos los colombianos

Colombia, Colombia

Mi patria amada, Colombia