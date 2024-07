A puro Ricardo Fort, la Selección festejó la Copa América en redes

Ricardo Fort sigue siendo una figura icónica en el corazón de los argentinos, incluso a casi 11 años de su fallecimiento. El empresario chocolatero es recordado tanto por sus memorables frases como por los memes que continúan circulando. Este lunes, la cuenta oficial de la AFA le rindió un homenaje muy especial, compartiendo un divertido video lleno de referencias a Fort.

La publicación en las redes sociales de la AFA sorprendió a todos al incluir un guiño a Fort, conocido cariñosamente como "el comandante". En el video, se pueden ver imágenes de los jugadores de la Selección Argentina en momentos clave y memorables. La música elegida para acompañar estas imágenes fue "I Know You Want Me" de Pitbull, una canción que se volvió emblemática en la carrera de Fort.

El video no solo utilizó la famosa canción de Pitbull, sino que también incluyó fragmentos donde se escucha la inolvidable frase de Fort, "Miameee", haciendo referencia al lugar donde se disputó la última Copa América. En la descripción del video, la AFA escribió: “El comandante lo anticipó y el capitán lo conquistó”, refiriéndose a los últimos cuatro títulos obtenidos por la Selección.

Además, con un toque de humor y celebración, añadieron: “1, 2, 3, 4... ¡Ahora ponte a jugar!”, con emojis de copas, haciendo alusión a la letra de la canción de Pitbull y a los logros recientes del equipo argentino. "Hermosa mañana, ¿verdad?", añadieron.

El video celebra los cuatro grandes triunfos de la Selección Argentina: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Las imágenes muestran a los futbolistas festejando cada uno de estos logros.

Mirá el video: