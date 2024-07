Se sorteó la Fase Reválida, Rincón arranca en La Pampa y Cipolletti tiene libre

Esta tarde se dio a conocer el fixture de la Segunda Fase del Torneo Federal A 2024, tanto para las zonas Campeonato como para las zonas Reválida, en esta última tomarán parte los dos equipos zonales, Deportivo Rincón y Cipolletti.

El representativo de la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) jugará de visitante ante Ferro Carril Oeste de General Pico, La Pampa el fin de semana en el estadio Coloso del barrio Talleres de la ciudad del norte pampeano.

En tanto, Cipolletti tendrá fecha libre en la apertura de la instancia donde el último ubicado perderá la categoría. Los albinegros debutarán en el certamen en la segunda fecha, cuando visiten a Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi en el Guillermo Trama en la localidad "papera" cercana a Mar del Plata.

Por la cuarta fecha, tal como ocurrió en la primera fase, la cancha de césped sintético del predio de Ciudad Deportiva en Rincón de los Sauces, será escenario del choque zonal entre el elenco "Sangre Negra" y los valletanos rionegrinos.

En definitiva la Zona Reválida de los Grupos 1 y 2, que tomarán parte Sol de Mayo de Mayo, Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi, Juventud Unida Universitario y Sportivo Estudiantes de San Luis, Ferro Carril Oeste de General Pico (La Pampa), Deportivo Rincón, San Martín y Huracán Las Heras, ambos de Mendoza y Cipolletti.

Así quedó la programación

Fecha 1 (21 de Julio)

Sol de Mayo vs. Círculo Deportivo

Juventud Unida Universitario vs. Sp. Estudiantes

Ferro vs. Dep. Rincón

San Martín vs. Huracán Las Heras

LIBRE: Cipolletti.

Fecha 2 (28 de Julio)

Huracán Las Heras vs. Ferro

Dep. Rincón vs. Juventud Unida Universitario

Sp. Estudiantes vs. Sol de Mayo

Círculo Deportivo vs. Cipolletti

LIBRE: San Martín.

Fecha 3 (4 de Agosto)

Cipolletti vs. Sp. Estudiantes

Sol de Mayo vs. Dep. Rincón

Juventud Unida Universitario vs. Huracán Las Heras

Ferro vs. San Martín

LIBRE: Círculo Deportivo.

Fecha 4 (11 de Agosto)

San Martín vs. Juventud Unida Universitario

Huracán Las Heras vs. Sol de Mayo

Dep. Rincón vs. Cipolletti

Sp. Estudiantes vs. Círculo Deportivo

LIBRE: Ferro.

Fecha 5 (18 de Agosto)

Círculo Deportivo vs. Dep. Rincón

Cipolletti vs. Huracán Las Heras

Sol de Mayo vs. San Martín

Juventud Unida Universitario vs. Ferro

LIBRE: Sportivo Estudiantes.

Fecha 6 (25 de Agosto)

Ferro vs. Sol de Mayo

San Martín vs. Cipolletti

Huracán Las Heras vs. Círculo Deportivo

Dep. Rincón vs. Sp. Estudiantes

LIBRE: Juventud Unida Universitario.

Fecha 7 (1 de Septiembre)

Sp. Estudiantes vs. Huracán Las Heras

Círculo Deportivo vs. San Martín

Cipolletti vs. Ferro

Sol de Mayo vs. Juventud Unida Universitario (San Luis)

LIBRE: Deportivo Rincón.

Fecha 8 (8 de Septiembre)

Juventud Unida Universitario vs. Cipolletti

Ferro vs. Círculo Deportivo

San Martín vs. Sp. Estudiantes

Huracán Las Heras vs. Dep. Rincón

LIBRE: Sol de Mayo.

Fecha 9 (15 de Septiembre)

Dep. Rincón vs. San Martín

Sp. Estudiantes vs. Ferro

Círculo Deportivo vs. Juventud Unida Universitario

Cipolletti vs. Sol de Mayo

LIBRE: Huracán Las Heras