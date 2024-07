Enzo Fernández pidió disculpas tras el escándalo por los cánticos

Enzo Fernández publicó un mensaje pidiendo disculpas por los cánticos racistas que se escucharon en los festejos de la selección Argentina tras levantar la Copa América, puntualmente en una transmisión en sus redes. El volante del Chelsea, club que tomó medidas al respecto, comenzó diciendo: "Quiero disculparme sinceramente por un video publicado en mi Instagram durante los festejos con la Selección Argentina".

En esa línea, el ex River dijo: "La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de la celebración de la Copa América".

"Ese video, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Realmente lo siento mucho", cerró Enzo.

La FFF denunciará a la AFA por los cánticos racistas

Producto de los festejos desmedidos, la Asociación del Fútbol Argentino será denunciada por la Federación Francesa de Fútbol, por cánticos racistas de los jugadores. En las últimas horas, se viralizó un recorte de la transmisión que hizo Enzo Fernández en su Instagram, donde se ven varios jugadores de la selección cantando el repudiable cantico que salió en el Mundial de Qatar “Escuche, corran la bola, juegan en Francia pero…”

“El presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, condena en los términos más enérgicos los inaceptables comentarios racistas y discriminatorios realizados contra los jugadores de la selección francesa en el contexto de un cántico cantado por jugadores y aficionados de la selección argentina tras su victoria en la Copa América y retransmitido en un video en las redes sociales”, sostiene el comunicado oficial.

El fuerte posteo de Wesley Fofana, francés y compañero de Enzo Fernández

El francés Fofana, compañero de Enzo en Chelsea, subió a sus historias de Instagram el video en el que se ve a los jugadores argentinos, con el '24' en primer plano, cantando la primera parte de una repudiable canción. Le agregó la frase “El fútbol en 2024: racismo explícito” y unos emojis tapándose la cara.

Además, los fanáticos del club londinense detectaron que tres futbolistas dejaron de seguir a Enzo en Instagram: se trata de Axel Disasi, Malo Gusto y el mencionado Wesley Fofana.