La mujer de Di María y la chance de una despedida ante Chile: "La idea es buenísima"

La historia de Ángel Di María con la Selección Argentina tuvo el mejor final: victoria ante Colombia y una nueva consagración en Copa América en el último partido de Fideo vistiendo la albiceleste. No obstante, hay una chance de una despedida más: Jorgelina Cardoso, su pareja, confesó que le gusta la idea de que juegue unos minutos con la Scaloneta en el próximo partido ante Chile por Eliminatorias.

Jorgelina habló en Radio La Red y, ante la consulta de sobre la idea de que Di María juegue 11 minutos ante la selección trasandina y eso marque su retiro frente a la gente, contó que su parecer: "Escuché lo mismo, que querían hacerle el partido despedida acá en Argentina. No sé si va a ser así, pero la idea es buenísima". Además, sugirió que al propio Fideo lo seduciría decir adiós de esa manera en el Monumental: "Se lo merece él y la gente que lo quiere ver y no pudo viajar a la Copa. Me gustaría, y a él también. Si eso se arma, va a venir encantado".

Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María, habló en #López910 con @gustavohlopez y confirmó que a Fideo le gustaría jugar el partido contra Chile y retirarse a los once minutos, si lo convocan.



Si bien aún no es seguro si efectivamente jugará, lo que está confirmado con certeza es que Di María estará presente en septiembre en el Monumental para ver el duelo ante Chile y la AFA lo homenajeará por su trayectoria con la Selección, donde Angelito terminó con 145 partidos, 31 goles, 30 asistencias y cosechando dos Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y la Finalissima 2022.