Se calentó Di María tras su frustrado regreso a Central: "Campaña en contra mía"

Di María respondió a un medio partidario de Central que lo criticó duramente por no ir al Gigante de Arroyito mañana a que lo homenajeen.

La decisión de Ángel Di María de no volver a Rosario Central viene generando un fuerte conflicto en Rosario, principalmente desde los medios partidarios del "Canalla". Uno de estos, apuntó al ganador de 35 títulos por no aceptar una invitación del club para recibir un homenaje mañana en el partido que Central recibe en el Gigante de Arroyito a Sarmiento de Junín a las 21.

"El mono aceptó la invitación, Di María no", titula el medio partidario de Rosario Central que destacó que "antes del comienzo se le entregará una distinción al campeón de la Copa América 2024 Giovani Lo Celso". Y allí hacen mención a que "Ángel di María se encuentra en la ciudad hace algunos días y también fue invitado por la comisión directiva para que se haga presente en el Gigante pero respondió que no podrá asistir".

Por último, afirman que "así las cosas, la vuelta del futbolista de 36 años está cada vez más lejana. No responde mensajes, y cuando responde es con la negativa. Diferente es el caso Gio Lo Celso, que todos los años se hace presente en los diferentes predios del club y mañana se presentará a ser aplaudido por todos los canayas que vayan a ver el partido".

La contundente respuesta de Di María al medio canalla que lo criticó

En su cuenta de Instagram, Di María se cansó y recogió el guante citando la publicación y escribiendo un claro mensaje sobre por qué no vuelve a Central: Qué manera de hacer campaña en contra mía. ¿Por qué no se la agarran con los que no quieren que vuelva? Gracias", cerró Fideo con un emoji guiñando el ojo.

La respuesta de Di María citando al medio partidario de Central que lo criticó duramente.

Bastante públicas son también las graves amenazas que tuvo que enfrentar no solo Angelito sino su familia, en distintos puntos de Rosario, en locales y hasta en el club donde comenzó a dar sus primeros pasos el ahora ex '11' de la Selección Argentina.

Una de las aberrantes amenazas narco que aparecieron en Rosario para Ángel Di María y hasta sus propias hijas.

Los 35 títulos de Ángel Di María entre clubes y selección Argentina