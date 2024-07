Final: Boca va por el título e Instituto por el empate

La serie final de la Liga Nacional de Básquetbol 2023/2024 entre Boca Juniors e Instituto Atlético Central Córdoba y que lideran los "Xeneizes" 3 a 2, está cada vez más apasionante y regresa a la Ciudad de Buenos Aires para la disputa del sexto partido por el campeonato, que está jugando su temporada número cuarenta (40). Luego de cinco encuentros parejos, este viernes, desde las 22.10 en la Bombonerita, se jugará el próximo juego de la definición, que será televisado por TyC Sports.

uD83EuDD2F Entramos en la recta final de las #FinalesLaLiga40: ¿Se corona @BasquetBocaJrs en casa o @InstitutoACC fuerza el Juego 7 en casa? pic.twitter.com/c6CG056zJh — #FinalesLaLiga40 (@LigaNacional) July 17, 2024

En Córdoba, Instituto se impuso en los primeros dos partidos, ambos en tiempo suplementario. En el cotejo inaugural, la Gloria venció 100 a 96 tras dos prórrogas, y en el segundo duelo, ganó 86 a 79 en un tiempo extra. La semana pasada, Boca pudo descontar tras imponerse 77 a 68, y empató el sábado venciendo 70 a 66.

En la noche del martes y en el populoso barrio de Alta Córdoba, el triunfo fue para Boca por 80 a 77 en el Ángel Sandrín.

El Albirrojo fue campeón una vez de la Liga Nacional, en la temporada 2021/2022 (superó a Quimsa en Santiago del Estero), y está protagonizando su tercera final. Mientras que los de Capital Federal se consagró tres veces: 1996/1997, 2003/2004 y 2006/2007, y juega su octava definición en la elite.

Momentos claves de estas #FinalesLaLiga40 y esta tapa de Marcos Mata ???? pic.twitter.com/nQgmIiaZcv — #FinalesLaLiga40 (@LigaNacional) July 18, 2024

Infartante, cambiante, atrapante, caótico, importante, vibrante y podríamos agregarle muchas más palabras terminadas en "ante" para tratar de explicar lo que se vive en estas finales de la Liga Nacional no están dejando ni al más tranquilo de los hinchas sentado en su silla. Ya sea en la cancha, o desde el sillón, podemos asegurar que no hay un fanático que no esté vibrando a la par de esta definición.

La última jugada del quinto partido