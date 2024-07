Amenazaron de muerte a la presidenta del Club Cipolletti

La crisis deportiva e institucional que viene atravesando el Club Cipolletti en los últimos años sumó este fin de semana un nuevo capítulo de violencia. Como en alguna oportunidad le tocó al plantel profesional; al ex presidente Gutiérrez, cuando le balearon su domicilio particular; y las banderas en contra de varios directivos; ahora, le tocó a la actual titular de la institución albinegra, Mónica Del Rio.

En su propio domicilio, la presidenta recibió un sobre en mano de un muchacho, que le aseguró: "A mi me pagaron para que le entregara esto, no tengo nada que ver". Habría recibido 10.000 pesos para salir corriendo raudamente. El mensaje dirigido a la presidenta del club contenía seis balas y una nota que rezó: "Si no te vas del club, si no renuncias, cada bala es una para vos y las otras para los integrantes de tu familia".

Sobre lo sucedido, Del Río comentó: "Está la policía dando vueltas por mi casa, verificando que estemos bien. No tengo miedo. Si fueron tan cobardes como para mandar un chico delante mío, con una camiseta, sin cubrirse la cara. Me entrega la nota y me dice que le habían pagado 10 lucas para entregar esa nota en mano. Es un chico de acá. El domingo seguramente lo voy a encontrar si va. No es muy difícil".

Además, agregó: "No es necesario mandarme seis balas para decirme que me vaya porque es lo que íbamos a hacer, es lo que corresponde. Tuvimos algunos mensajes por los resultados, pero no les dimos importancia".

Se pudo saber que la presidente hizo la denuncia correspondiente por amenazas, máxime teniendo en cuenta las pruebas con que cuenta, y acotó que su familia está en contra de que continúe trabajando porque no vale la pena el riesgo: "Esas seis balas eran por cada uno de los integrantes de mi familia -la propia Del Río, sus dos hijos y la de su actual pareja Maximiliano Amorone, presidente de la subcomisión de fútbol y padre de dos hijos de una relación anterior- y la verdad que no vale la pena."

Luego, remarcó que se encuentra "con mucha bronca" porque parece que "no se entiende que el Club Cipolletti no es solo fútbol". En este sentido, profundizó: "Los resultados no hablan de una mala gestión mía. Mi tarea es gestionar. Me quedo con bronca porque piden que me vaya, que se vaya el club de amigos, como dicen siempre, pero nadie se acerca a colaborar, nadie se acerca con un proyecto. A decir éste es el técnico y ésta es la plata. Hablar hablamos todos".

Esta gestión terminó el 30 de junio. Ayer se terminó este periodo. Esta semana en Comisión directiva convocamos para poner fecha y llamar a elecciones", aseguró en forma categórica.

Sobre cómo se encuentra de ánimo y que decisiones tomará, aseveró: "No pensé en dar en un paso al costado. Primero hay que pensar en el club. No lo podés dejar sin una comisión, sin un presidente. Ni siquiera son socios, no pagan una entrada a la cancha. Esta saneada la deuda, terminamos de pagar todos los juicios laborales. Los que hablan es solo por resultados futbolísticos. Pero nadie se acerca con ninguna propuesta".

En cuanto el llamado a asamblea para elegir nuevas autoridades, confesó: "El candidato a presidente tiene que ser socio durante ocho años consecutivos. El vice presidente también. Y los vocales cinco años de antigüedad. Hay que armar una lista de 23 personas. Y para votar tenés que tener 2 años de socio. Está en el estatuto. Hoy los socios del club son aproximadamente 3.000". Más adelante comentó que "nadie se ha acercado. Una sola persona se acercó diciendo que tenía intenciones de ser presidente. Dos listas con 23 personas cada lista, ¿creen que va a aparecer?. La gente se cansa, es algo ingrato. El dirigente que se acerca a trabajar es por amor al club. Es todo ingratitud."

En cuanto a lo futbolístico, dijo: "Le dimos demasiado tiempo al técnico -por el marplatense Gustavo Noto, de paupérrima campaña-, puede ser. Esa es la autocrítica que podemos hacer. Los jugadores también son responsables. Son jugadores de calidad, de categoría".

Sobre el partido del fin de semana ante Germinal de Rawson en La Visera fue sincera

"Pienso que el domingo va a ir mucha gente a putearnos. Y bueno, que vayan. Que llenen la cancha. Y que el jugador también caiga en la situación. Me parece que algunos todavía no caen en el club en el que están y que la camiseta no les pesa lo que les tiene que pesar. Hay algunos jugadores que no representan la institución como debieran. Hay algunos que caminan en la cancha y no son Messi para caminar", dijo en forma categórica.

"Hablé con Manolo (por Berra, el histórico capitán), porque él es el referente, hoy (por el lunes) tenían descanso así que mañana él se comunicará con todo el plantel", sostuvo y, aunque no dio detalles, ni hizo referencia a la conversación con el veterano defensor.

En lo deportivo, Cipolletti está último en su grupo, por ahora zafa del descenso. Quedan dos partidos de esta fase inicial y ocho por jugar de la Révalida, para zafar del descenso, y siendo optimista meterse entre los seis primeros que jugarán por el medio ascenso que se pondrá en juego.

El albinegro atraviesa momentos de incertidumbre, nervios, intranquilidad, declaraciones cruzadas, las redes sociales que hostigan, castigan en forma despiadada y piden cambios, como si fuera fácil. Lo cierto que son momentos complicados y que muchos piden que se pueda, como ya ocurrió surfear la ola. Como casi siempre en los últimos tiempos, Cipolletti no tiene paz.