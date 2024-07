Scaloni espera por Messi para el duelo ante Ecuador

Messi, la gran duda ante Ecuador. El capitán argentino aún se recupera de la distensión sufrida ante Chile y no es segura su presencia desde el arranque el jueves. Foto: X @Argentina

Tras los tres triunfos en fila por la fase de grupos de la Copa América, las energías de la Selección Argentina están puestas en el duelo de cuartos de final ante Ecuador. En vistas de ese partido, la principal preocupación pasa por Lionel Messi y su estado físico. Después de sufrir una distensión en el aductor jugando ante Chile, el capitán argentino descansó en el cotejo ante Perú con la mira puesta en la siguiente ronda pero aún su titularidad está en duda y Lionel Scaloni lo esperará hasta último momento.

Hoy la Selección entrenará por primera vez en Houston desde las 20hs de Argentina. Allí, Leo probará entrenando a la par de sus compañeros y comenzará a definirse si está en condiciones de ser titular o irá al banco. En el día de ayer, el capitán argentino hizo una parte del entrenamiento con sus compañeros y después, se entrenó diferenciado. Lo acompañó el neuquino Marcos Acuña, que también arrastra una molestia muscular, está casi afuera de los cuartos y recién podría volver en una hipotética semifinal.

La Selección se entrena esta tarde a las 18 HS (20 HS de ARG) en el estadio de Houston Dynamo.

El entrenamiento de hoy es importante para que Leo Messi pruebe cómo está.

Scaloni va a hablar mañana por la tarde. Se acercan los cuartos. pic.twitter.com/omutMjIHcw — Gastón Edul (@gastonedul) July 2, 2024

Luego del duelo ante Perú, en el que Messi fue al banco pero no formó parte, Walter Samuel (reemplazó a Scaloni, sancionado por la salida tardía del equipo en los partidos anteriores) se expresó con cautela sobre cómo evalúan la condición del '10' en el cuerpo técnico: “No es que no quiera decir nada, pero queremos escucharlo a él y que él le diga también al doctor. Son cosas que se nos escapan y tenemos que ir hablando día a día. Estuvo en el vestuario y lo notamos mejor", comentó uno de los ayudantes de campo.

El posible equipo ante Ecuador

Más allá de que la prioridad la tiene siempre Messi, tanto Scaloni como su cuerpo técnico analizan otras alternativas de cara al duelo de cuartos de final. En principio se sabe que si el '10' no es titular, quien lo reemplazará será Ángel Di María, aunque el DT también tiene dudas en el mediocampo, donde Enzo Fernández y Leandro Paredes se disputan un lugar en el once. En caso de que juegue el futbolista del Chelsea, Alexis Mac Allister será el volante central. De no ser así, será el propio Paredes quien vaya al eje.

Por otro lado, la duda que siempre se plantea: Lautaro Martínez o Julián Álvarez. El Toro suma cuatro goles en tres partidos disputados, mientras que el cordobés sólo marcó ante Canadá en el debut. Esta elección también estará supeditada a la presencia o no de Messi: con Leo en cancha la presencia de Álvarez es fundamental para el trabajo sin pelota, mientras que si no está el '10', Lautaro podría ocupar su lugar como el jugador "descolgado" en el esquema que se enfoque casi plenamente en atacar. ¿Qué decidirá Scaloni?