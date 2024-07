Wimbledon: Comesaña y un triunfo histórico ante Rublev

?? Grand Slam debut

?? First win on tour

?? Second match ever on grass



Amazing scenes as Francisco Comesana knocks out No.6 seed Andrey Rublev 6-4, 5-7, 6-2, 7-6(5) uD83CuDDE6uD83CuDDF7#Wimbledon pic.twitter.com/wvY5Znt9uj