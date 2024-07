Mascherano habló de las ausencias de Messi y Di María en los Juegos Olímpicos

Javier Mascherano habló tras presentar la lista de 18 jugadores que representarán a la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024. El Jefecito se refirió a las ausencias de Lionel Messi y Ángel Di María en la lista, hecho anticipado pero que no había tenido declaraciones concretas de los protagonistas.

En este sentido, el entrenador del combinado argentino de fútbol que competirá por la medalla de oro explicó por qué se dio la posibilidad de que las dos máximas figuras de la Selección Mayor se sumen a la lista: "Tener a Messi y Di María fue más un deseo nuestro, quizá el egoísmo de decir 'qué lindo poder entrenar a estos dos fenómenos' pero es recontra entendible que no vengan. No lo quise hacer público, no era necesario, lo teníamos claro entre nosotros y con eso nos bastaba", afirmó el DT en TyC Sports.

Masche reveló sobre el pedido: "Tanto a Leo como a Ángel, ni bien clasificamos, tratamos de hacerles llegar la invitación porque me une una amistad con ellos. Les pedimos que trataran de evaluar y ver lo que necesitaban y si había alguna chance. Después con el paso del tiempo se hizo mucho más difícil. Di María desde el primer momento me dijo que no porque había decidido que la Copa América iba a ser su último campeonato; esperemos que lo revea, ojalá", dijo sobre la posibilidad de que Fideo juegue algunos partidos más antes de su retiro.

Mascherano confirmó que hubo tratativas para que Messi y Di María jueguen los JJOO de París 2024.

Por qué se terminó cayendo la chance de Messi en los JJOO

Respecto a la posibilidad de que Messi integre la lista de 18 –además de que no rechazó la invitación de entrada–, Mascherano argumentó que se fue diluyendo ya que la MLS no frena ni por Copa América ni por JJOO, por lo que "ausentarse en dos competiciones con Inter Miami iba a ser un problema para él. Pero bueno, quizá esta conversación es más fácil cuando se da entre amigos y no estrictamente entre técnico y jugador", señaló.

Uno de los que se puso a disposición de entrada fue Nicolás Otamendi, quien tras la victoria y clasificación de Argentina sobre Brasil con gol de Gondou, llamó al DT de la Sub 23: "Desde que nos clasificamos fue uno de los que se contactó con nosotros para decirnos que tenía plena predisposición de venir, que si lo necesitábamos, estaba encantado".

Respecto a la ausencia de Dibu Martínez, quien expresó públicamente su deseo de estar y el Aston Villa le cerró las puertas, Mascherano reconoció que hablaron "hace mucho tiempo" pero que no tenían "mucha idea de cómo iba a terminar la temporada con Aston Villa": "Sabíamos que iba a ser difícil pero queríamos esperar hasta último momento porque él quería intentarlo", concluyó.