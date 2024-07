Wimbledon: Comesaña es el único sobreviviente argentino

Francisco Comesaña quería que su camino en este Wimbledon no fuera sólo una resonante victoria ante un Top 10. Y lo logró: tras un maratónico partido, el marplatense 122 del mundo superó 7-5, 1-6, 6-7 (12), 6-1 y 7-6 (8) al australiano Adam Walton para acceder a la tercera ronda del Grand Slam británico en un enfrentamiento que duró 4 horas y ocho minutos.

Luego de dar la gran sorpresa eliminando a Andriy Rublev en la primera ronda, Comesaña continúa sorprendiendo y en el día de hoy superó la adversidad de estar en desventaja para terminar logrando una trabajada victoria en cinco sets y super tiebreak. Cimentado nuevamente en su saque (logró 19 aces en total), logró sacar ventaja de 7-5 en la primera manga, aunque en la segunda un Walton muy metido aprovechó un set con muchos fallos del argentino para ganar 6-1.

Comesaña remontó y sigue el sueño en Wimbledon

El tercer set fue el momento más delicado del duelo: después de no poder vulnerar el saque de Walton, fueron a un tiebreak maratónico donde Comesaña contó con dos puntos para set luego de arrancar 0-5, pero dos errores no forzados inoportunos le devolvieron la ventaja al australiano, que había jugado algo mejor y se terminó quedando ese desempate por 14-12 para ponerse 2-1. Esto no fue motivo de bajón para el Tiburón, que reaccionó con un set implacable ganando cinco games consecutivos para sellar el 6-1 que llevó la historia al quinto set.

Allí la paridad volvió a reinar. Comesaña quebró en el tercer juego y se puso 3-1, pero no pudo sostenerlo y en el octavo game entregó su saque con una doble falta que dejó las cosas 4-4. Desde allí ya no se sacaron ventajas: el duelo, que ya se acercaba a las cuatro horas, se marchaba al super tiebreak.

En el desempate, Comesaña se repuso de un 0-2 inicial y luego del 2-4, afinando la devolución y aprovechando errores clave del australiano, que no pudo con el nerviosismo final. Tras ponerse 8-6 arriba el triunfo parecía cerca, pero hubo una cuota más de suspenso con dos errores seguidos del argentino. Afortunadamente, Walton volvió a fallar para entregarle el match point que el marplatense aprovechó cerrando el duelo con un ace y el tremendo festejo por una nueva victoria en el All England.

Esta victoria no sólo le asegura al Tiburón un lugar entre los 32 mejores, sino que le permite nuevamente el ascenso al top 100 del ranking mundial, asegurando como mínimo el puesto 98. Recordemos que es la primera participación de Comesaña en el cuadro principal de un Grand Slam. Anteriormente participó en el US Open 2022 y 2023 y en el Australian Open de enero pasado, siempre quedando afuera en la qualy.

“Es el torneo de mis sueños, no me quería conformar con haberle ganado a Rublev y hoy fui por más y estoy muy feliz de estar en tercera ronda”, expresó tras el encuentro. Además, el Tiburón comentó su punto de inflexión mental en el partido tras perder el tercer set: “Me dolió un poco el tie break, el partido era largo. Él bajó un poco y aproveché para sacar el cuarto. En el quinto estuve un poco nervioso, pero en el súper tie-break me dije que tenía que disfrutar, no pasarla mal y lo pude sacar adelante”. El marplatense enfrentará ahora al italiano Lorenzo Mussetti en busca de los octavos de final.

Etcheverry, afuera en cinco sets

En la nota negativa del día, no pudo ser para Tomy que llegó a estar 2-1 arriba pero cayó en cinco sets contra Alexei Popyrin. El platense arrancó 6-3 arriba pero flaquéo en el segundo cuando iban 4-4 y el australiano logró igualarle. Su mejor pasaje en el juego, durante la tercera manga, le otorgó el 6-4 con el que se acercaba al triunfo, sin embargo volvió a pasarle lo mismo al argentino: en el 4-5 perdió su servicio y el set para que el duelo fuese a un quinto.

Ya en el último parcial, Popyrin se puso 30-0 en el sexto game con el servicio del argentino, y pese al intento por reponerse de Etcheverry, terminó perdiendo el saque. Desde allí, el australiano no claudicó y amparado en una gran efectividad del 76% puntos ganados con el primer servicio y 17 aces para sacar la corta pero suficiente ventaja ante Tomy, que terminó cayendo 3-6, 6-4, 4-6, 6-4 y 6-3 y se despide sin poder superar lo hecho en Wimbledon el año pasado, donde también se quedó en segunda ronda.