¡Menos, Marito! El utilero de Argentina que intentó besar a Scaloni tras los penales

La infartante e inesperada definición por penales a la que Ecuador llevó a Argentina tuvo distintos hechos puntuales que trascendieron en medio de la euforia. Tras el penal errado de Messi y posterior aparición (otra vez y hasta cuándo) de Dibu Martínez deteniendo dos penales.

Uno de los tantos festejos que se dieron en simultáneo tras el remate de Otamendi que significó el pase a semifinales de la Copa América para la Selección Argentina, lo protagonizó Mario De Stéfano, "Marito". El histriónico e histórico utilero tiene 25 años de experiencia en los equipos nacionales, que se reparten 10 años en juveniles y 16 en la Mayor.

?? COPA AMÉRICA | El banco de la Selección Argentina festejó el pase a las semifinales de una forma muy afectuosa.



"Dame un beso", le dijo Marito a Scaloni.



uD83DuDD17Reviví el partido en ??https://t.co/FgMg70Wxsd pic.twitter.com/hfY4pDZZDK — mejorinformado.com (@mejorinformado) July 5, 2024

Tras el gol de Otamendi, Marito corrió a abrazar a Scaloni y una cámara captó el momento en que el queridísimo personaje le pide al entrenador: "Dame un beso", dice mientras acerca su cara contra la del de Pujato y le encaja un beso en la comisura. A marito lo conozco de toda la vida, me vino a saludar pero bueno. no vi la foto.

Qué dijo Scaloni sobre el beso de Marito tras los penales

En conferencia de prensa post victoria ante Ecuador, Scaloni fue consultado sobre la desopilante situación: "Marito es un tipo entrañable y estaba muy contento. Yo no me di cuenta dónde me dio el beso pero son cosas que pasan cuando se está alegre". Sin embargo, cuando le mostraron la foto el DT se río y se defendió: "No fue consentido, eh", desatando las risas en la conferencia.

Marito tiene una infinidad de historias en sus dos décadas y media como utilero de la Selección, y quien habló de cómo es su personalidad es justamente Dibu Martínez, figura en los penales contra Ecuador en estos cuartos de final. El arquero y el utilero compartieron la habitación en la Universidad de Qatar. “Es extrovertido, pero no deja de ser un nene. Su naturalidad. En la pandemia me hizo dormir con él y me dijo que era porque empezamos a ganar y así quedamos. Terminamos ganando la Copa América”, dijo Dibu tras la gesta de 2021 en el Maracaná.