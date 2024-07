Scaloni tras la victoria Argentina por penales ante Ecuador: "Más allá de jugar bien o mal..."

Argentina sufrió ante Ecuador pero pasó a semifinales de la Copa América gracias a la otra vez imperial actuación de Dibu Martínez en los penales. En la conferencia de prensa posterior, Lionel Scaloni agradeció que el arquero marplatense sea argentino y dio sus definiciones sobre el partido: "El equipo está, más allá de que el rival te someta. El equipo siempre reacciona. Más allá de poder jugar bien o mal el fútbol es esto", afirmó.

Del partido, el DT reconoció que no lo disfrutó "nada" y que el encuentro "fue lo que se hablaba ayer" sobre el rival: "Ecuador es un equipo difícil, duro, que juega bien, fisicamente está bien". Además, reconoció que el rival "sometió" a Argentina pero recalcó la reacción del equipo.

“Estamos en la semifinal, que es un valor muy bueno. Sobre todo por el nivel que se ve de las selecciones y el juego que se ve en la Copa América. Decían que el cuadro nuestro era fácil, no estaría tan seguro yo. Los partidos hay que jugarlos. Ecuador ha demostrado que están en un gran nivel”. Lionel Scaloni tras la victoria ante Ecuador.

Dibu Martínez

Sobre las atajadas del Dibu Martínez, Scaloni dijo: "En los penales el equipo siente una confianza ciega en su arquero y para nosotros es fundamental. Aún fallando Leo, el equipo sabía que iba a suceder algo positivo". Y detalló sobre el '23': “No soy entrenador de arqueros, pero cuando un arquero está para atajar un penal, a veces las roza, las saca; él las ataja. Encima hace ruido de cómo las para. Mejor que sea argentino”.

Cómo vio a Lionel Messi

También habló del estado físico de Lionel Messi, que jugó todo el partido y falló su definición de penal: "Siete días estuvo parado, ¿qué inactividad? Jugó como el resto del equipo. Nunca hemos separado una actuación individual de una colectiva", remarcó y defendió el DT a su capitán cuyo sistema ecuatoriano "siempre lo tenía dos o tres hombres encima". Y concluyó sobre el tema: "En cuanto a lo físico, cada vez que le pregunté, me dijo que estaba bien. Por eso seguía en la cancha".

Por qué no entró Di María

“Estuvo calentando Ángel (Di María) y podía ser una opción, pero veía el partido bastante complicado. No es un jugador para que tenga que correr de atrás a los jugadores ecuatorianos, que son rápidos y veloces. Hay momentos y momentos. ¿A quién no le gusta ver a Di María? Soy el primero, pero no es fácil”.