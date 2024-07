Con Aguirre cerrado, Boca va por dos refuerzos más

Aguirre, anunciado. El ex Newell's es flamante futbolista de Boca, que seguirá activo en el mercado por, al menos, dos refuerzos más.

Luego de anunciar a su última incorporación, Boca continúa en la búsqueda de refuerzos de cara al reinicio de su participación en la Copa Sudamericana. A los ya incorporados Gary Medel, Tomás Belmonte y Milton Giménez se sumó en el día de ayer Brian Aguirre, que llega desde Newell's a cambio de 5 millones de dólares por el 80% del pase. Estos dos últimos serán presentados hoy luego de ser anunciados en las redes del club. Pero el Xeneize tiene claro que debe seguir ampliando su plantel, y es por ello que irá, al menos, por dos jugadores más.

Pensando en el duelo de Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, los principales apuntados están en el mediocampo y son Matías Galarza y Giuliano Galoppo. Si bien parecía que éste último se acercaba a La Boca antes que el primero, ahora las cosas cambiaron: desde Sao Paulo pretenden una suma mayor que los 3 millones de dólares que Boca ofreció por el volante y que esta oferta se formalice; por otra parte, Galarza se plantó contra el Genk, su club, con la intención de forzar su salida (el Xeneize había ofertado 3 millones de dólares por el 50% del pase y los europeos contestaron que el volante era intransferible).

Matías Galarza está, a esta altura, ya en conflicto con el Genk. A la decisión de no viajar a la pretemporada le suma estar entrenándose de manera particular. Quiere estar con ritmo si le toca llegar a Boca. Es hincha y se está esforzando por el pase. Se puede dar. pic.twitter.com/7PpTqvKPKH — Marcos Bonocore (@marcosbonocore) July 8, 2024

El conjunto belga comenzaba la pretemporada el día de hoy, pero Galarza decidió no presentarse y entrenó por su cuenta. La dirigencia del club europeo no tenía intenciones de liberarlo, pero el deseo del ex Argentinos es que escuchen las ofertas de Boca para acercarse a su sueño de jugar La Bombonera (es confeso hincha del Xeneize). Esta situación más un viaje a la Argentina sin permiso de algunos días, puso la relación del jugador y el Genk en una situación de alta tensión. En el Consejo de Fútbol, por su parte, esperan un cambio en la postura de los belgas para iniciar negociaciones formales.

Carlos Palacios, el otro apuntado

Otro de los jugadores que Boca está decidido a traer es el chileno, una de las figuras de Colo Colo y promesa del fútbol de ese país. El problema que tenía el conjunto de La Ribera era el cupo de extranjeros, pero con el préstamo del venezolano Jan Hurtado al Goianiense de Brasil se abre nuevamente el lugar para poder avanzar por Palacios.

BOCA AVANZARÁ POR CARLOS PALACIOS



Informa @marcosbonocore que, de confirmarse el préstamo de Hurtado al Goianiense, en el Xeneize buscarán cerrar la llegada del delantero del Colo-Colo. Además, las situaciones de Galoppo y Galarza.#TNTDataSports pic.twitter.com/MUwfLUpbmV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 8, 2024

Una vez resuelto lo de Hurtado y su préstamo con opción de compra, el Consejo de Fútbol, que ya había intentado traer al chileno de 23 años hace seis meses, avanzará nuevamente para sumarlo al plantel de Diego Martínez. Se habla de que Boca habría ofrecido una cifra cercana a los 4 millones de dólares por Palacios, cuya cláusula de salida de U$S 4.5 millones y la pretensión de Colo Colo es que paguen por lo menos 5 millones por el delantero, cuyo pase está dividido en un 40% que pertenece al club chileno y un 60% al Vasco Da Gama brasileño.