Duras declaraciones de Bruno Gorer en su salida de Cipolletti

El empate entre Cipolletti y Germinal de Rawson que se jugó el domingo fue el tercer y último partido que dirigió Bruno Gorer como entrenador del albinegro, que fue cesanteado la semana pasada por la nueva subcomisión de fútbol profesional que manejara el equipo profesional en esta parte final del Torneo Federal A 2024. La flamante dirigencia eligió como reemplazante de Gustavo Noto y del saliente Bruno Gorer a Gabriel Ángel Nasta que desde este lunes asumió como nuevo director técnico.

Aunque Gorer, antes de alejarse realizó declaraciones muy duras, sinceras, categóricas y sin reveses del momento deportivo, institucional y económico que atraviesa en Cipolletti y no se guardó nada. En una extensa charla con el Búnker Deportivo de LU 19 La Voz del Comahue de Cipolletti, el ahora ex director técnico del equipo valletano habló sobre la dura semana que vivió el club, su desvinculación tras la llegada de la nueva subcomisión y su trabajo dentro de la institución.

Quedó demostrado el apoyo de los jugadores del plantel, que celebraron el gol con él y lo despidieron emocionados, mostrando cariño para con el ex jugador y ahora ex entrenador.

Los jugadores apoyaron al saliente técnico mostrando su postura por la decisión de la nueva dirigencia de la subcomisión de fútbol

Fue categórico en sus dichos al afirmar que "hay algo que está sobrando que es el análisis deportivo. Pero preocupado porque no es una salida normal. A mi, personalmente no me sacan los resultados. Porque el gran problema que hubo acá fue la amenaza a la presidenta y el pedido que con ella nos vayamos otras tres o cuatro personas. A mi me sorprende mucho que se hable del funcionamiento, de lo que falta y lo que sobra y los últimos dos presidentes se fueron con amenazas con balas. No es normal. Me preocupa y me da mucho miedo que no se le de la importancia que tiene a la forma de salir"

Luego admitió que "yo el viernes anterior al partido en Bahía Blanca ante Villa Mitre, tenía arreglado un volante por izquierda y un delantero, que creo que nos venían muy bien. Falta gol y no tenemos un volante zurdo. Y había conseguido gente ya probada en la categoría, con pasado en el club también, de la zona, que tenían ganas de venir. Cuando apareció el martes lo de Mónica (por Del Río la presidente del club) en todos los medios y me dijeron "Bruno, mi familia me dice que no vaya y no puedo". Y es la verdad. ¿Quién va a querer venir a Cipolletti? Nos estamos espantando solos".

Más adelante remarcó que "acá lo único que importa es el Club Cipolletti que está por arriba de todo. Cuando entendamos que es así, vamos a tener más chances de ir creciendo. Si nos peleamos entre nosotros, nos echamos la culpa, nos sacamos responsabilidades, vamos a estar en la mediocridad."

Sobre si la nueva dirigencia que asumió este lunes y se hizo cargo de la nueva subcomisión de fútbol profesional, fue tajante y aseguró que "no hablaron conmigo, no se comunicaron, ni se acercaron. "Beto" (por Ramírez presidente de la nueva subcomisión), que me tuvo como jugador cuando estuvo el gerenciamiento, me agarró hace dos años cuando estábamos con Luis Medero y me decía "vos tenés que ser el técnico, Brunito" y cuando jugamos hace quince días acá "Bien Brunito, tenés que seguir vos". Me da la sensación que él no toma las decisiones que piensa, si no las que piensa otra persona".

Y agregó que "esas son las cosas que a uno lo confunden. Me pone triste. Con idas y vueltas ya estoy hace 20 años acá. Arranqué de abajo y las oportunidades me las han dado por méritos laborales. Uno siempre esperaba esta oportunidad. La tuve, no me la dejaron continuar. Seguramente me tomaré unos días para pensarlo bien, pero no creo que siga ligado al fútbol, porque el objetivo final era éste. Buscaré en que trabajar y en qué disfrutar la vida a partir de los 40".

Finalmente admitió que "salvo con el Mono (Bravo) que me dijo que ya charlaron con él para que se quede, con el cuerpo técnico no hablaron. De los jugadores se acercaron Yago (por Piro) y Tello casi a dar un pésame, afligidos por lo que me tocaba. En distintas charlas les he hecho saber todo lo que me costó a mi. No es sencillo para mi. Y no me lo regaló Del Río ni Amorone (por Maximiliano, ahora ex presidente de la subcomisión de fútbol). Yo pasé por todos los presidentes. Yo lo mío me lo gané laburando."