El argentino que jugará los JJOO con otra selección

A menos de 20 días del arranque de los Juegos Olímpicos de París 2024 y luego de la confirmación del plantel de 18 futbolistas de la Selección Argentina Sub-23 para el certamen de fútbol, hoy se supo que habrá otro argentino en el torneo que representará a una selección diferente. Se trata de Benjamín Cremaschi, compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, que se pondrá la camiseta de los Estados Unidos en París 2024.

El volante de 19 años de padres argentinos nació en Miami, y pese a la posibilidad de poder representar a Argentina por sus orígenes, eligió el camino de las Stars and Stripes, combinado al que ya representó a nivel juvenil en la Sub-19 y con el que disputó también su primer partido internacional con la Mayor, allá por septiembre del 2023 frente a Omán. Cremaschi figuraba en la consideración del entrenador Marko Mitrovic y finalmente estará entre los 18 representantes de Estados Unidos en París 2024.

Hace algunos días, en una entrevista con ESPN, el compañero de Messi en Inter Miami contó el trasfondo de su decisión de representar a los Estados Unidos, dejando de lado la chance de jugar para Argentina: "La decisión no fue fácil, la verdad que me llevó meses, meses en los que pateaba la decisión porque es complicada, pero un día me senté con mi viejo, pusimos los puntos en la mesa, y terminamos con esa conclusión", confesó quien es hijo de Pablo Cremaschi, mendocino que supo jugar en Los Pumas en la década de 1990.

Además, Cremaschi habló de la charla que tuvieron (él y su entorno) con Javier Mascherano, conductor de la Selección Sub-23: "Tuve una conversación muy chica con Masche, habló más con mi representante. Fue bastante sana y nos entendimos perfectamente. Estados Unidos me está dando una oportunidad bárbara para poder representar a un país en unos Juegos Olímpicos", contó el juvenil, que tendrá su primer gran torneo formando parte del elenco estadounidense.