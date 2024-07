Messi, tras el pase a la final de la Copa América: "Estas son las últimas batallas"

Argentina venció a Canadá 2 a 0 y se clasificó a la final de la Copa América 2024 con goles de Lionel Messi y Julián Álvarez. El capitán de la Scaloneta habló tras el partido y dio claras definiciones sobre cómo transitaron esta competencia hasta llegar al partido definitorio con Argentina, la décima final en su carrera con la albiceleste.

Lionel Messi, tras el partido: "Es una locura lo que hizo este grupo, y después de esto se le da mucha más importancia a las otras finales que me tocó jugar a mí con Fideo (Di María) y Otamendi (2014, 2015 y 2016). Que Argentina pueda jugar una final más es impresionante. Fue una copa igualada, dura, canchas muy malas, temperaturas muy pesadas", sentenció el '10'.

COPA AMÉRICA | Tras un remate de Enzo Fernández al arco canadiense, Lionel Messi desvió la pelota y convirtió el segundo gol de la Scaloneta. pic.twitter.com/jZvVHQnEzy — mejorinformado.com (@mejorinformado) July 10, 2024

Sobre sus últimas funciones con Ángel Di María, Messi puso los pies sobre la tierra y pidió "disfrutar y destacar" llegar a su cuarta final consecutiva en tres años. Después, tiró la frase que cayó como un baldazo de agua fría de realidad: "Estas son las últimas batallas y estamos disfrutándolas al máximo".

Messi fue elegido como la figura de esta semifinal ante Canadá.

Dibu Martínez, tras la victoria: "El mejor Emi está por venir"

Dibu Martínez dio sus sensaciones tras el pase a la final y otra vez cerró el arco en 0: "Es un orgullo como argentino ser representante de esta selección, llegar a la cuarta final y parece como si hubiera sido la primera. Ya lo dije antes de la copa, el mejor Emi está por venir, trabajo para tomar mejores decisiones en al cancha y lucho por mejorar en cada partido".

¡TAPÓ EL DIBU!

En el cierre del primer tiempo, este saque lateral complicó el fondo de Argentina y así respondió Dibu Martínez a la definición de Jonathan David. 1-0 al entretiempo.



¡VAMOS ARGENTINA! pic.twitter.com/u9zetVzlYT — TyC Sports (@TyCSports) July 10, 2024

Julián Álvarez volvió a meterle un gol a Canadá, esta vez en semifinales

"Parece fácil después de lo que venimos haciendo pero no es así. Puede ser que este haya sido el partido más completo que hicimos en la copa, porque pudimos dominar el partido con el resultado. El pase de Rodri (de Paul) fue muy bueno, el control también, me pude poner adelante y si bien no definí como quise, pude convertir. Mandó un saludo a toda la gente de Argentina en este día tan especial", dijo sobre el Día de la Independencia en Argentina.