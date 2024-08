River: Asoma el equipo de Gallardo ante Talleres

El Muñeco, con dudas en el once. Esperando la recuperación de Echeverri, Gallardo terminará de definir hoy el equipo titular para el duelo con Talleres por Copa Libertadores. Foto: X @RiverPlate

Se viene la primera gran prueba de Marcelo Gallardo en su segunda etapa como DT de River. Este miércoles a las 21.30hs el Millonario disputará la ida de los octavos de final de Copa Libertadores visitando a Talleres en el estadio Mario Alberto Kempes. Luego de la igualdad en su debut ante Huracán el fin de semana, el Muñeco tiene casi definidos a los titulares para el duelo de ida copero.

En principio, el equipo no será muy distinto al que igualó 1-1 con el Globo en el Monumental. La principal incógnita es Claudio Echeverri, que debió dejar la cancha por un dolor en el pubis. Luego de hacerse estudios, Gallardo aguarda la evolución del Diablito para ver si va o no de arranque. De no estar disponible, Ignacio Fernández se perfila como reemplazante del juvenil.

uD83DuDEA8 Claudio Echeverri está mejor del dolor en el pubis. Arrancó con tareas de kinesiología en River Camp para llegar al miércoles. Hay chances de que pueda estar. Dependerá de la evolución de la pubalgia. Aún no se hizo estudios médicos. pic.twitter.com/8dz7eCZwDy — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) August 12, 2024

Por otra parte, una de las modificaciones que el Muñeco hará con certeza serán el ingreso de Matías Kranevitter en lugar de Felipe Peña Biafore, que finalmente no fue incluido en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, y el debut de Fabricio Bustos, refuerzo recién llegado de Inter de Porto Alegre. El lateral venía con rodaje, por lo que está apto para jugar y ocupará el sector derecho de la defensa. La duda es su reemplazo, ya que podría entrar tanto por Milton Casco, que estuvo allí ante Huracán, o por Enzo Díaz y que el experimentado marcador de punta pase a la izquierda.

Por último, Gallardo tiene una duda más en el ataque y es si dejar como titular a Pablo Solari o meter una variante en ese sector. Esto depende también de la inclusión o no de Echeverri, ya que uno de los candidatos a reemplazar al delantero cordobés es Nacho Fernández, pero si el Diablito no está para ser titular, el volante lo reemplazará y el atacante mantendrá su puesto. Otra de las opciones para ese sector de la cancha, aunque corre de atrás, es la de Santiago Simón.

El posible equipo de River ante Talleres

Con estos interrogantes aún sin resolver y un entrenamiento más por delante en Córdoba, Gallardo alinearía entonces a Franco Armani, Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Casco o Enzo Díaz; Kranevitter, Rodrigo Aliendro; Franco Mastantuono, Nacho Fernández o Echeverri, Solari/Fernández/Simón; Adam Bareiro. La última práctica de cara al duelo ante la 'T' será hoy a las 15hs.