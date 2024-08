River y Talleres no se sacan ventajas en la ida por los octavos de final de Copa Libertadores

Llegó el día para River y Talleres, que medirán fuerzas en el duelo argentino de octavos de final de Copa Libertadores, sin duda uno de los más atractivos de esta instancia.

El partido de ida se juega desde las 21:30 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro será transmitido por Prima Multimedios mediante AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7, Mitre Patagonia 90.5 y Las Palmas 96.1.

Talleres de Córdoba vs. River Plate: formaciones confirmadas, horario y dónde verlo

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavidez, Matías Catalán, Lucas Suárez, Juan Portillo; Matías Galarza, Marcos Portillo, Franco Moyano; Alejandro Martínez, Federico Girotti y Bruno Barticciotto. DT: Walter Ribonetto.

River Plate: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Aliendro, Matías Kranevitter; Santiago Simón, Claudio Echeverri, Franco Mastantuono; y Adam Bareiro. DT: Marcelo Gallardo.

Árbitro: Andrés Rojas

Estadio: Mario Alberto Kempes

TV: Fox Sports

Así llegan River y Talleres al duelo de octavos de Libertadores

De cara al duelo, Gallardo todavía tiene algunas dudas. La buena noticia es que Claudio Echeverri está recuperado de una molestia en el pubis que lo obligó a salir del campo el fin de semana y sería de la partida. Otro de los que estará es Fabricio Bustos, que hará su debut como jugador de River. "Contra Talleres va a ser una batalla, física y mental. Hay que tener mucha precisión para que los jugadores asimilen rápidamente el concepto", comentó el Muñeco en conferencia de prensa tras su debut en el empate 1-1 ante Huracán por Liga Profesional.

En cuanto a las bajas, el Millonario todavía no puede contar su goleador Miguel Borja, que no llegó por una lesión en el isquiotibial izquierdo. Además, otro de los ausentes es Facundo Colidio, con una sinovitis en su rodilla. En esa posición seguirá Adam Bareiro, cuyos compañeros de ataque serían Echeverri, Franco Mastantuono, que repite titularidad en el día de su cumpleaños 17, y aún no está confirmado si Pablo Solari, Ignacio Fernández o Santiago Simón estarán por el sector derecho.

Por el lado de Talleres, el elenco cordobés no llega en con la mejor actualidad ya que no ganó tras el reinicio de la Liga Profesional y en las últimas horas se confirmó que no contará con Ramón Sosa, que se marchará al Nottingham Forest. Además, el entrenador Walter Ribonetto tampoco contará con Rubén Botta, otro futbolista clave que no llega a tiempo con la recuperación de un desgarro ni con Juan Portilla y Miguel Navarro, quienes deben cumplir una fecha de suspensión.