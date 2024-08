Fassi reconoció que “Talleres se maneja como una sociedad anónima”

El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, de conocida postura a favor de la implementación de las sociedades anónimas en el deporte, reconoció que el club de barrio Jardín “se maneja como una SAD”.

El mandatario albiazul tocó el tema que enfrenta al Gobierno Nacional con AFA y la gran mayoría de los clubes. “El fútbol argentino necesita un cambio sustancial, mucho antes de pensar en las sociedades anónimas. El momento del fútbol es extraordinario, y dentro de ese momento tiene que empezar a hablarse de las SAD para los que lo desean”, expresó.

“Los socios, que son los verdaderos dueños de los clubes, terminarán decidiendo: ¿Cómo se ha manejado Talleres en los últimos años? Talleres se ha manejado como una sociedad anónima. Vino una persona a poner un recurso económico muy importante y a profesionalizar el club. Así, no dependemos de nadie desde el aspecto económico”, agregó.

Y añadió: “¿Cómo se piensan que se maneja el Real Madrid? ¿Ustedes se piensan que Florentino Pérez (presidente merengue) hace 20 años que toma decisiones totalmente él para que el Real Madrid sea lo que es? Nos tenemos que desengañar”.

Por último, exigió la posibilidad de debatir sobre las SAD en el fútbol argentino. “Hagamos un debate y pensemos entre todos lo que queremos generar. Pero hablemos en serio”, indicó y enfatizó sobre aquellos clubes que siguen siendo muy fuertes socialmente aún siendo sociedades anónimas.

Escuchen las declaraciones antes de leer una frase y opinar de manera apresurada.



Fassi señala que #Talleres se maneja como una SAD, no dice que el club es una SAD; y tiene razón porque a lo que apunta es a la profesionalización de las áreas y el club. Más claro imposible. pic.twitter.com/WvhU6kaHBB — Francisco Bono (@iscobono) August 23, 2024

Ante la reprobación de los hinchas tras la eliminación de la Copa Libertadores ante River, Fassi dejó jugosas declaraciones:

“En este mercado tuvimos dos grandes problemas. Primero, que la situación de Sosa no se generase 30 días antes y poder tener en esos 30 días jugadores que hoy podían estar en Talleres. Y la otra situación es que sabemos que cada vez va a ser más difícil comprar talentos”.

“Yo no estoy en Talleres para ser agradable. A veces el nivel de gestión es antipático. Mucha de la gente que critica no tiene la menor idea de lo que es manejar una negociación de esta envergadura. No tienen idea de lo que es generar un Talleres competitivo. El hincha cree que es fácil. Es muy fácil hablar”.

“Le pregunto a la gente que critica si alguna vez le pagó el sueldo a dos personas. ¿Saben lo que es tener 517 personas a cargo? Toda una institución. Dos millones y medio de hinchas. Hacer a Talleres sustentable, seguir creciendo”.

“Hace unos años jugábamos en Formosa, en Cipolletti, en Morteros... Hoy nos enojamos porque quedamos fuera en octavos de final en cancha de River. Tenemos que quedarnos con la parte del vaso institucional lleno”.

“¿El River del sorteo de la Copa es este River? Estamos hablando de incorporaciones como Pezzella, Meza, Acuña, que no jugó, y Gallardo. En el partido de ida fuimos superiores al River de Gallardo. En la vuelta, la circunstancia del gol cambia el partido. Lo que hizo Talleres fue muy digno. Terminó el partido y Brito me dijo: ‘nosotros estábamos siendo superados’. Es increíble el partido que jugó Talleres”.