¡Medalla de plata! Majdalani y Bosco sumaron la segunda medalla de Argentina en París 2024

Hay una nueva medalla confirmada para el deporte argentino en los Juegos Olímpicos de París. Mateo Majdalani y Eugenia Bosco consiguieron la medalla de plata para Argentina en la categoría Nacra 17 de vela. La dupla argentina culminó en séptimo puesto en la Medal Race y aseguró la presea plateada gracias a la descalificación de Gran Bretaña.

En una reñida batalla en la última carrera luego de colocarse en segundo lugar en la general, el conjunto argentino se aseguró que Nueva Zelanda, el único que podía arrebatarles el segundo puesto, no los superaran durante la Medal Race y lograron terminar por delante de los neozelandeses, que se llevaron el bronce. La dorada fue para los italianos Caterina Banti y Ruggero Tita, que hoy terminaron segundos por detrás de Francia.

— Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) August 8, 2024

El camino de Majdalani-Bosco a la medalla plateada

Durante las primeras siete regatas la dupla argentina se ubicó en el tercer puesto en la tabla general. La jornada del lunes terminó siendo clave, porque les permitió escalar a esta segunda posición ya que terminaron con dos segundos puestos y un tercero en las carreras 7, 8 y 9. En las últimas tres regatas previas a la Medal Race finalizaron primeros en la décima carrera, en tanto que en la siguiente fueron segundos. En la doceava y última, tuvieron algunos problemas y llegaron en la 12° posición. Esta clasificación dejó Majdalani-Bosco solamente por detrás de la pareja italiana.

— TVP (@TV_Publica) August 8, 2024

Para ganar la medalla de plata, bastaba con que Argentina terminara entre las primeras tres posiciones para no depender de nadie. Con la confirmada descalificación de Gran Bretaña, uno de sus rivales por la presea, el podio quedó asegurado. La medalla terminó siendo plateada porque si bien Majdalani-Bosco no terminan entre los primeros cuatro (posición que les aseguraba esto sin depender de nadie), consiguieron mantener a raya a Nueva Zelanda para que no finalice más de tres puestos arriba.