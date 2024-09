Copa Davis: Etcheverry puso el 1-0 para Argentina

Con la obligación de un triunfo que lo mantenga con chances, Argentina sigue su camino en la Copa Davis 2024. En el primer punto ante Gran Bretaña, Tomás Etcheverry le ganó a Daniel Evans y puso el 1-0 para el equipo nacional. Tras perder ante Canadá en el duelo inicial del Grupo D, el conjunto capitaneado por Guillermo Coria necesita vencer hoy a los británicos en Manchester para llegar al último duelo ante Finlandia con oportunidades de clasificar a las Finales.

En un comienzo de partido para nada fácil, Etcheverry salvó un cuatro break points en el cuarto game ante un Evans que siempre buscó incomodarlo, y usó ese impulso en el siguiente juego para romper el servicio del británico. Ese fue el punto de inflexión del set: desde allí el platense dominó por completo, soltó la derecha y atacó muy bien, lo que le permitió llevarse la manga 6-2 ganando los siguientes 4 games de manera consecutiva.

En el segundo set, mucho más parejo, el Retutu siguió metido en el partido y a pesar de una reacción de Evans no dejó de jugar un buen tenis defendiendo con éxito su servicio hasta que consiguió quebrar al británico en el undécimo game y sacar para partido. No obstante, resolver la historia no iba a ser tan fácil.

Simply lovely uD83CuDF43



Etcheverry producing some quality touches uD83EuDD29#DavisCup pic.twitter.com/1YBuiKoglS — Davis Cup (@DavisCup) September 13, 2024

En aquel game, el último y más largo del encuentro, el argentino tuvo seis match points para resolver la historia ante un británico que no dio tregua e incluso llegó a tener dos oportunidades de quebrarle el saque, la segunda increíblemente desperdiciada con un globo que se fue largo. Finalmente, Etcheverry logró meter un buen servicio para ese sexto punto para partido, finalmente aprovechado con un error de Evans. Victoria fundamental del platense, que le da la ventaja parcial a Argentina y le quita presión a Cerúndolo de cara al partido con Jack Draper.

Wow wow wow uD83DuDE2E



The dream of Malaga remains for Argentina! uD83CuDDE6uD83CuDDF7#DavisCup pic.twitter.com/ElA18wcDfQ — Davis Cup (@DavisCup) September 13, 2024

Así serán los duelos frente a Gran Bretaña

El equipo albiceleste será representando hoy nuevamente por Francisco Cerúndolo y, esta vez, Tomás Etcheverry como segundo singlista (no jugará Sebastián Báez), mientras que Andrés Moleteni y Máximo González continuarán en el dobles. Del lado local, Jack Draper y Daniel Evans serán singlistas y el propio Evans acompañando a Neal Skupski en el cotejo de dobles. Los británicos vencieron a Finlandia por 2-1 en el primer duelo y, con los canadienses ya clasificados a las Finales luego de vencer a los nórdicos en el día de ayer por 3-0, el equipo nacional necesita la victoria o quedará afuera.

El equipo argentino está contra las cuerdas tras el 2-1 en contra ante Canadá sobre la pista dura indoor del AO Arena de Manchester. Cerúndolo perdió 5-7 y 3-6 con Denis Shapovalov y lo propio hizo Báez por 6-3 y 6-3 ante Félix Auger-Aliassime. En el dobles, Molteni y González descontaron triunfando 2-6, 6-3 y 6-2 contra Shapovalov y Vasek Pospisil.

Singles 2: Tomás Etcheverry le ganó 6-2 y 7-5 a Daniel Evans y estableció a ventaja para la albiceleste.

Singles 1: Francisco Cerúndolo vs. Jack Draper

Dobles: Máximo González y Andrés Molteni vs. Daniel Evans y Neal Skupski -cruce a definir-