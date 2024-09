Boca y Fenerbahce negocian por Medina

Otro de los jugadores surgidos en Boca podría representarle una buena a venta al Xeneize en los próximos días. Cristian Medina se encuentra cerca de ser traspasado al Fenerbahce luego de que el club turco aceptara incorporarlo en enero. Si bien al conjunto boquense le seduce la oferta de 10 millones de dólares más otros 5 en variables y el 20% de la plusvalía, era fundamental para la negociación poder retener al volante hasta fin de año, condición aceptada por los Canarios en el día de hoy.

Con la confirmación de quedarse con Medina hasta diciembre, fundamental para el entrenador Diego Martínez, se espera que tanto Boca como los turcos avancen rápido con la futura venta. Si bien la oferta inicial de Fenerbahce fue considerada insuficiente en primera instancia, ahora ese mismo monto estaría cerca de ser aceptado por la dirigencia debido a la decisión de los turcos de que el volante pueda seguir en el club.

A diferencia del mercado de pases en el resto de Europa, el de la Superliga de Turquía se extiende aún hasta el 13 de septiembre, por lo que las negociaciones por Medina podrán continuar su curso hasta esa fecha. Si Boca logra concretar esta venta será su tercer ingreso importante de dinero en esta ventana luego de las salidas de Aaron Anselmino a Chelsea (18 millones de dólares, se queda hasta diciembre) y Ezequiel Fernández (ejecutó su cláusula de 20 millones de dólares para irse a Arabia Saudita).

La charla que puede ser la llave de su salida

Después de algunos sondeos de otros clubes y un controvertido video del propio club donde se lo ve comentándole a un compañero "si no me voy ahora, no me voy más", se produjo una charla entre Medina y el Consejo de Fútbol, en la que el jugador les expresó su voluntad de salir en este mercado de pases. La respuesta de los encargados del área, con el presidente Juan Román Riquelme a la cabeza, fue que iban a aceptar una venta sólo si se iba en enero. La postura del jugador fue clave para que Boca se preste a una posible venta que, aparentemente, terminará sucediendo.